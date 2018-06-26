Самая большая в мире частная коллекция классических Ford продана с аукциона 17

В нидерландском Хиллегоме состоялся аукцион, на котором была распродана вся коллекция крупнейшего частного музея Ford

Не на каждом автомобильном аукционе можно встретить классический Ford. Поэтому распродажа коллекции частного музея Ден Хартога стала заметным событием в мире любителей классических автомобилей – на аукцион Bonhams были выставлены сразу более 220 экземпляров Ford начала и середины прошлого века. Коллекция Пита Ден Хартога отличалась потрясающим разнообразием: в ней были представлены как стандартные автомобили, так и специальные версии, коммерческие автомобили, автобусы, пожарные машины и гоночные болиды.

Продажа коллекции Ден Хартога, считающейся самой большой частной коллекцией классических Ford в мире, привлекла более 500 покупателей со всего мира. Торги, в общей сложности продлившиеся 10 часов, обслуживали четыре аукциониста. Коллекция была распродана полностью, а вырученные суммы многократно превзошли оценочную стоимость автомобилей. Покупатели потратили на 300 лотов 6 157 353 евро или около 7,2 млн долларов.

Звездой и самым дорогим лотом аукциона стал Ford Model B 1905 года с открытым кузовом без дверей типа «тонно», который Ден Хартог приобрел у отеля Imperial Palace в Лас-Вегасе (сейчас носит название The Lynq), также обладавшего впечатляющей коллекцией классических автомобилей. Торги за этот экземпляр стали самыми длительными на аукционе, и в итоге машина ушла к покупателю за 419 750 евро (около 488 тыс. долларов), в 7 раз дороже оценочной стоимости. Это стало самой большой суммой, когда-либо уплаченной за Ford Model B.

Вторым самым дорогим лотом стал преемник Ford Model B – Ford Model K с кузовом «фаэтон», проданный за 345 000 евро (около 400 000 долларов). Первый 6-цилиндровый автомобиль Ford, выпускавшийся в 1906-1908 гг., был еще мощнее, дороже и роскошнее, чем Ford Model B – его двигатель развивал 40 л.с., а стоимость составляла 2800 долларов против 2000 за Ford Model B.

Повышенным интересом пользовались необычные экземпляры, такие как снегоход на базе Ford Model A 1930-го года.

Автомобилями Ford Пит Ден Хартог (1926-2011) увлекался с раннего детства – его отец, владелец успешной транспортной компании, закупал «форды» для своего бизнеса. В 1956 году, унаследовав компанию от отца, Пит Ден Хартог начал приобретать автомобили Ford, поставив себе целью собрать наиболее полную коллекцию из всех выпускавшихся моделей марки. В 1997 он открыл доступ к своей коллекции для публики, основав частный музей в г. Хиллегоме (Нидерланды), в свое время внесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой музей автомобилей Ford в мире.

Музей Ден Хартога, вмещавший более 200 экспонатов на площади почти 500 кв. метров, стал настоящей Меккой для ценителей марки Ford со всего мира. Интересно, что находить классические Ford для коллекции Ден Хартогу часто помогали собственные сотрудники-дальнобойщики. Зная об увлечении хозяина компании, они записывали координаты увиденных в дороге старых «фордов» или фотографировали их – и передавали информацию Ден Хартогу.