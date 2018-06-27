Mercedes S63 AMG Мары Багдасарян никому не нужен 21

Машина Багдасарян запачкана ее биографией

Стритрейсерша Мара Багдасарян, пожизненно лишенная прав и выложившая огромную сумму денег на оплату штрафов ПДД, не может найти покупателей на свой Mercedes S63 AMG. Девушка просит за него 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщил представитель Багдасарян .

О том, что девушка решила расстаться со своей иномаркой с дорогостоящем тюнинге стало известно 26 июня. Она выложила объявление на своей странице в Instagram. Цену Багдасарян поставила немалую — она попросила 7,5 миллиона рублей за машину с пробегом 47 тысяч километров.

Представитель Багдасарян намекнул, что пока машину не продали и потенциальных покупателей тоже нет.

На рынке новых автомобилей S-класс от Mercedes в модификации AMG стоит 12,3 миллиона рублей. Что касается подержанных автомобилей, то такой экземпляр можно найти за восемь миллионов.

Автомобиль оснащен всеми самыми современными опциями. Например, в некоторых машинах этой модели в фарах есть кристаллы Swarovski, поэтому одна фара может стоить огромных денег. Судя по всему, у Багдасарян именно такой автомобиль, так как она указала, что это Edition 1.

Вообще вся машина стоит крайне дорого — например, матовый серый цвет можно сделать за почти четыре тысяч долларов, эксклюзивный пошив салона — 3,2 тысячи долларов, керамические тормоза от AMG — почти девять тысяч долларов. Комплектация с кристаллами Swarovski стоит девять тысяч долларов. За систему мультимедиа придется заплатить 6,4 тысячи долларов.

Скорее всего, в автомобиле Багдасарян есть все эти опции. Поэтому машина стоит таких больших денег.

Автоэксперт и журналист Сергей Асланян в разговоре с «360» порадовался, что Багдасарян стала «источником новостей» в стране. «Это говорит о том, что герой нашего времени выглядит вот таким вот парадоксальным образом», — сказал Асланян.

«Машина запачкана ее собственной биографией. Открыто ее никто не хочет поддержать рублем. Век этих машин не бывает долгим, потому что их никто не берет для поездок в церковь по воскресеньям. И, как правило, подобные машины после первого сезона имеют очень серьезный дисконт — он превышает 15%. Все понимают, что на этой машине ездили так, что попытка ее привести в первозданное состояние обернется затратами с неожиданным количеством нулей. И тут Мара права — если ей нужно машину продать, она назначает цену пониже, потом еще пониже, потом делает табличку памятную позолоченную со стразами Swarovski», — резюмировал Асланян.