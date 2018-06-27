Mercedes S63 AMG Мары Багдасарян никому не нужен
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Mercedes S63 AMG Мары Багдасарян никому не нужен
Июнь 27 18:06 2018

Машина Багдасарян запачкана ее биографией

Стритрейсерша Мара Багдасарян, пожизненно лишенная прав и выложившая огромную сумму денег на оплату штрафов ПДД, не может найти покупателей на свой Mercedes S63 AMG. Девушка просит за него 7,5 миллиона рублей. Об этом сообщил представитель Багдасарян.

Мара Багдасарян ищет покупателей

О том, что девушка решила расстаться со своей иномаркой с дорогостоящем тюнинге стало известно 26 июня. Она выложила объявление на своей странице в Instagram. Цену Багдасарян поставила немалую — она попросила 7,5 миллиона рублей за машину с пробегом 47 тысяч километров.

Представитель Багдасарян намекнул, что пока машину не продали и потенциальных покупателей тоже нет.

На рынке новых автомобилей S-класс от Mercedes в модификации AMG стоит 12,3 миллиона рублей. Что касается подержанных автомобилей, то такой экземпляр можно найти за восемь миллионов.

Автомобиль оснащен всеми самыми современными опциями. Например, в некоторых машинах этой модели в фарах есть кристаллы Swarovski, поэтому одна фара может стоить огромных денег. Судя по всему, у Багдасарян именно такой автомобиль, так как она указала, что это Edition 1.

Вообще вся машина стоит крайне дорого — например, матовый серый цвет можно сделать за почти четыре тысяч долларов, эксклюзивный пошив салона — 3,2 тысячи долларов, керамические тормоза от AMG — почти девять тысяч долларов. Комплектация с кристаллами Swarovski стоит девять тысяч долларов. За систему мультимедиа придется заплатить 6,4 тысячи долларов.

Скорее всего, в автомобиле Багдасарян есть все эти опции. Поэтому машина стоит таких больших денег.

Автоэксперт и журналист Сергей Асланян в разговоре с «360» порадовался, что Багдасарян стала «источником новостей» в стране. «Это говорит о том, что герой нашего времени выглядит вот таким вот парадоксальным образом», — сказал Асланян.

«Машина запачкана ее собственной биографией. Открыто ее никто не хочет поддержать рублем. Век этих машин не бывает долгим, потому что их никто не берет для поездок в церковь по воскресеньям. И, как правило, подобные машины после первого сезона имеют очень серьезный дисконт — он превышает 15%. Все понимают, что на этой машине ездили так, что попытка ее привести в первозданное состояние обернется затратами с неожиданным количеством нулей. И тут Мара права — если ей нужно машину продать, она назначает цену пониже, потом еще пониже, потом делает табличку памятную позолоченную со стразами Swarovski», — резюмировал Асланян.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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