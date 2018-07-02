Новый скандал в Volkswagen: пожилых вынуждают увольняться
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Новый скандал в Volkswagen: пожилых вынуждают увольняться
Июль 02 20:05 2018

После дизельгейта немецкий концерн оказался замешан в очередном скандале.

Один из работников заявил, что тут взяли курс на омоложение кадров со всеми вытекающими последствиями.

60-летний сотрудник автомобильного завода Volkswagen, расположенного в Теннесси, подал иск о нарушении своих прав, в котором он утверждает, что компания под предлогом ребрендинга пытается выдавить с предприятия работников, достигших 50-летнего возраста, сообщает За рулем.

Юридическая фирма, подавшая иск в окружной суд США, сообщила, что истцом является Джонатан Манлоу, который занимал одну из руководящих должностей на заводе в Чаттануге. Его адвокат Кевин Шарп утверждает, что компания пытается сменить имидж и стать «молодой и прогрессивной» после скандала с выбросами, которая потряс Volkswagen в 2015 году и трясет до сих пор.

Манлоу был понижен в должности в прошлом году и пытался найти другую работу в компании, но так не смог. Представитель Фольксвагена на стал комментировать предстоящие судебные разбирательства.

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Volkswagenскандал
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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