Volkswagen ID. R получил апгрейд по гоночным технологиям

После рекордного заезда на горе Пайкс Пик гоночный электромобиль Volkswagen ID. R готовится к новой победе на Северной петле Нюрбургринга (Nürburgring-Nordschleife).

Кольцевая трасса придет на смену горному серпантину: помимо резких поворотов, болид ждут участки, где надо будет разогнаться по максимуму. Но перед этим необходимо провести доработки аэродинамики электрического Volkswagen ID. R.

«Хотя длина круга на Нюрбургринге приблизительно совпадает с протяженностью трассы на Пайкс Пик – около 20 км, требования к аэродинамике здесь абсолютно иные, – отмечает технический директор Volkswagen Motorsport Франсуа-Ксавье Демэзон (François Xavier Demaison). – В США все решала максимальная прижимная сила. Однако на Северной петле скорости намного выше, поэтому гораздо важнее обеспечить наиболее эффективный режим использования батареи за счет усовершенствования аэродинамики».

На Северной петле низкое аэродинамическое сопротивление так же важно, как и прижимная сила. Более того, трасса проложена через Айфельские горы высотой всего около 600 метров над уровнем моря, и воздух здесь намного менее разрежен, чем на Пайкс Пик, где линия финиша находится на высоте 4302 м.

«Все это требует абсолютно иных базовых данных для расчета коэффициента аэродинамического сопротивления», – отмечает инженер Эрве Дешипр (Hervé Dechipre), ответственный за аэродинамику Volkswagen ID. R.

Теперь Volkswagen ID. R будет оборудован задним антикрылом новой конструкции, которое установят намного ниже, чем в варианте для Пайкс Пик, за счет чего снизится сопротивление встречному потоку воздуха. Часть из 73 виражей Северной петли придется

проходить на средних скоростях, и новое заднее антикрыло Volkswagen ID. R с несколькими рабочими плоскостями способно обеспечить достаточно высокую прижимную силу.

Технологии Формулы-1

С целью еще большего снижения аэродинамического сопротивления для заднего крыла будет применена технология DRS (Drag Reduction System), известная по гонкам «Формулы-1». Эта система позволяет уменьшить аэродинамическое сопротивление за счет изменения угла атаки плоскости антикрыла. Часто DRS используется для стимулирования обгонов, поскольку позволяет развивать более высокие скорости. Однако во время рекордного заезда система необходима для максимально эффективного сохранения запаса энергии.

«Разница в прижимной силе между полностью закрытым и полностью открытым положением заднего антикрыла составляет примерно 20%», – отмечает Дешипр. Особенно важна работа DRS в момент прохождения Volkswagen ID. R почти трехкилометрового прямого участка Döttinger Höhe в конце Северной петли. «При открытом крыле DRS для поддержания максимальной скорости на отрезке Döttinger Höhe электромобилю потребуется меньше энергии, – отмечает Дешипр. – Volkswagen ID. R

может быстрее разогнаться до максимума при меньшем потреблении энергии».

Volkswagen ID. R – гоночный представитель будущей серийной линейки полностью электрических автомобилей Volkswagen ID. Этот прототип демонстрирует, что высочайший технический потенциал электрических силовых установок великолепно сочетается с эмоциями и удовольствием, которые способен дарить автоспорт.

Испытания в аэродинамической трубе Как и перед прошлогодним рекордным заездом на трассе Пайкс Пик, Volkswagen провел испытания аэродинамических качеств прототипа Volkswagen ID. R в аэродинамической трубе. На первой стадии была использована модель в масштабе 1:2. Следующим шагом стала детальная работа с полноразмерным гоночным автомобилем.

«Проводя эти тесты, мы смогли смоделировать движение Volkswagen ID. R при торможении или прохождении виражей, а также понять, как меняется при этом его аэродинамика», – отметил Дешипр.

Чтобы испытать как можно больше вариантов аэродинамического оборудования, рассчитанных при помощи компьютерного моделирования, специалисты Volkswagen Motorsport вновь прибегли к помощи 3D-печати. Это позволило быстро изготовить пластиковые элементы кузова максимально сложных форм, которые подвергаются относительно небольшим нагрузкам, с существенной экономией бюджета.

На скоростных отрезках Северной петли, общая длина круга которой составляет 20.832 м, все эти меры повышают шансы Volkswagen ID. R побить существующий ныне рекорд для электромобилей, который составляет 6 минут и 45.90 секунд. Такое достижение станет

однозначным свидетельством технических возможностей электрических силовых установок Volkswagen.