В Сочи немецкий болельщик спас жизнь мопедисту, попавшему в жесткое ДТП
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В Сочи немецкий болельщик спас жизнь мопедисту, попавшему в жесткое ДТП
Июнь 25 19:01 2018

Авария произошла 23 июня на Олимпийском бульваре неподалеку от стадиона «Фишт».

Как рассказали очевидцы, водитель мопеда двигался по дороге и ему на перекрестке нужно было повернуть налево. Он нарушил правила, и попал под колеса «Мазды».

В результате аварии мопедист получил тяжелые травмы. На место ДТП сразу же вызвали бригаду медиков. Пока ехала «скорая» у парня произошла остановка сердца.

Немецкий болельщик спас человека, попавшего в ДТП

На помощь ему подоспел немецкий болельщик, который прибыл в Сочи на матч Германия-Швеция. Кевин Майер, работающий у себя на родине спасателем, начал делать пострадавшему непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, чем спас ему жизнь.

Благодаря его усилиям у парня появился пульс и в таком состоянии пострадавшего погрузили в «скорую», а затем доставили в больницу. Сейчас за жизнь мопедиста борются врачи одного из местных стационаров, сообщает kubnews.ru

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ДТПЧМ-2018
  Категории:
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AMSRUS
AMSRUS

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