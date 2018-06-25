В Сочи немецкий болельщик спас жизнь мопедисту, попавшему в жесткое ДТП 30

Авария произошла 23 июня на Олимпийском бульваре неподалеку от стадиона «Фишт».

Как рассказали очевидцы, водитель мопеда двигался по дороге и ему на перекрестке нужно было повернуть налево. Он нарушил правила, и попал под колеса «Мазды».

В результате аварии мопедист получил тяжелые травмы. На место ДТП сразу же вызвали бригаду медиков. Пока ехала «скорая» у парня произошла остановка сердца.

На помощь ему подоспел немецкий болельщик, который прибыл в Сочи на матч Германия-Швеция. Кевин Майер, работающий у себя на родине спасателем, начал делать пострадавшему непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, чем спас ему жизнь.

Благодаря его усилиям у парня появился пульс и в таком состоянии пострадавшего погрузили в «скорую», а затем доставили в больницу. Сейчас за жизнь мопедиста борются врачи одного из местных стационаров, сообщает kubnews.ru