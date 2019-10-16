Total и Dongfeng объявили о начале сотрудничества

ТОТАЛ ВОСТОК и ДУНФЭН МОТОР РУС объявили о начале сотрудничества. Договор вступил в силу и рассчитан на следующие три года. Документ подписали Паскаль Риго, генеральный директор ООО «ТОТАЛ ВОСТОК» и Ван Пэн, генеральный директор ООО «ДУНФЭН МОТОР РУС».
Предметом соглашения является пост продажное и гарантийное обслуживание автомобилей DONGFENG, а также сотрудничество сторон по вопросам совместной разработки маркетинговых кампаний, включая производство сервисных книжек для всех реализуемых на территории РФ моделей DONGFENG с эксклюзивными рекомендациями смазочных материалов TOTAL.
Высокотехнологичные смазочные материалы TOTAL полностью соответствуют спецификации моторных, трансмиссионных масел и смазочных материалов, используемых для защиты двигателей и других узлов автомобилей DONGFENG.
«Партнерство TOTAL и DONGFENG позволят нашим брендам расширить горизонты и выйти на новый виток развития с позитивной динамикой, наращивая потоки инвестиций и диверсифицируя производство. Мы уверены, что это будет действительно взаимовыгодное сотрудничество, которое уже скоро принесет свои первые положительные результаты», — отметил генеральный директор ООО «ТОТАЛ ВОСТОК» Паскаль Риго.
«Сотрудничество с TOTAL откроет новые возможности для наших клиентов и придаст нашему бизнесу новый импульс к развитию. Мы уверены, что с таким надежным стратегическим партнером, как TOTAL, сумеем добиться новых успехов на российском рынке», — прокомментировал Ван Пэн, генеральный директор ООО «ДУНФЭН МОТОР РУС».
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