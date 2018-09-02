Volkswagen мог манипулировать данными о выхлопах машин с бензиновыми двигателями

Дизельный скандал теперь касается и машин с бензиновыми двигателями

Фигурант дизельного скандала автоконцерн Volkswagen мог осуществлять манипуляции с показателями выбросов вредных веществ не только дизельных, но и бензиновых двигателей, сообщает Bild am Sonntag со ссылкой на показания свидетелей из актов мюнхенской прокуратуры.

По информации газеты, в ходе заседания в ноябре 2015 года эксперты Volkswagen сообщили, что автоматические коробки передач Volkswagen, Audi и Porsche содержали программы управления, которые могли влиять на сведения о выхлопах. В частности, это позволило бы производителю манипулировать данными о выбросах CO2 и о расходе топлива. В февральской презентации 2016 года содержались данные о том, как можно активировать программу управления автоматической коробкой во время проверки, чтобы сократить выбросы.

Volkswagen отказался комментировать изданию информацию по существу текущего расследования.

Автоконцерн оказался в центре дизельного скандала в 2015 году, когда американские регуляторы выяснили, что Volkswagen сознательно искажал данные о вредных выхлопах в атмосферу. Власти США обязали концерн отозвать 482 тыс. легковых машин марок VW и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. Позднее концерн договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций, сообщает Коммерсант.