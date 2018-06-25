Ток-шоу со звездами футбола в Hyundai MotorStudio 12

В Hyundai Motorstudio прошло ток-шоу легендарного футболиста Давида Трезеге и Георгия Черданцева

Сегодня в Hyundai Motorstudio состоялось ток-шоу легендарного французского нападающего Давида Трезеге и российского спортивного комментатора и журналиста Георгия Черданцева. Эта встреча продолжила серию ток-шоу со звездами футбола, организованную Hyundai Motor в рамках глобального сотрудничества с FIFA.

Участником второго ток-шоу в пространстве Hyundai на Новом Арбате 21, стр.1, приуроченного к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™, стал экс-нападающий сборной Франции, Чемпион мира и Европы, автор золотого гола в ворота сборной Италии, Давид Трезеге. Известный спортивный комментатор России, теле- и радиоведущий Георгий Черданцев обсудил с гостем чемпионат, его фаворитов и яркие моменты прошедших игр, а также активности Hyundai, включая уникальную экспозицию в Hyundai Motorstudio «Музей мирового футбола FIFA при поддержке Hyundai».

Один из ключевых экспонатов – Кубок Жюля Риме; он будет находиться в пространстве Hyundai в течение всех дней работы экспозиции вплоть до 20 июля. Кроме того, в Hyundai Motorstudio выставляется и Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA™ — его еще можно будет увидеть в галерее 23, 27, 30 июня, а также 8 и 11 июля.

«Хочу сказать «спасибо» компании Hyundai, которая собрала здесь, в Hyundai Motorstudio, коллекцию уникальных футбольных экспонатов, а также подарила всем возможность увидеть легендарного игрока, пообщаться с ним и задать свои вопросы», — сказал Георгий Черданцев.

Давид Трезеге поприветствовал гостей встречи и ответил на вопросы аудитории. Он также дал высокую оценку игре российской команды и пожелал ей дойти до финала турнира.

Вечер закончился автограф-сессией, во время которой каждый гость галереи мог получить автограф легенды футбола и сфотографироваться на память.