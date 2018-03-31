Обновленный Mazda CX-3 стал мощнее и комфортнее 7

Mazda привезла на автосалон в Нью-Йорк обновленную версию кроссовера CX-3.

На местном рынке продажи автомобиля начнутся уже это осенью. Цены на новинку будут названы позднее.

Рестайлинговый CX-3 оснастили модернизированным 2,0-литровым бензиновым мотором с четырьмя цилиндрами. Мощность агрегата выросла до 150 л.с. Машина комплектуется системой G-Vectoring Control (GVC), которая контролирует крутящий момент и в зависимости от него следит за настройками автомобиля. Остальные характеристики двигателя пока не называются. Кроссовер также отличается перенастроенной подвеской и улучшенной шумоизоляцией.

Автомобиль получил новую решетку радиатора и оптику, а также видоизмененные бамперы. Также обновленный кроссовер оснащается 18-дюймовыми колесными дисками, В салоне машины устанавливаются новые сиденья и другая приборная панель. У автомобиля, как сообщает autonews, появилась новый центральный подлокотник с подстаканниками, а ручной стояночный тормоз заменили на электрический.

На российском рынке Mazda CX-3 не продается. В России на данный момент модельный ряд японского бренда представлен пятью машинами. Самым дешевым автомобилем является Mazda 3. Цены на эту машину начинаются от 1 271 000 рублей. Российским клиентам Mazda предлагаются два кроссовера CX-5 (от 1 445 000 рублей) и CX-9 (от 2 890 000 рублей).