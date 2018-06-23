Volkswagen и Ford объявили о создании альянса 14

Концерны Volkswagen AG и Ford Motor Company подписали меморандум о взаимопонимании

Он предвещает создание стратегического альянса. Речь не идет о поглощении или даже обмене акциями – оба концерна сохранят независимость, но будут вместе работать над рядом проектов, что позволит разделить затраты и сократить издержки.

Как пишет издание «Авторевю», перечень проектов, судя по всему, еще окончательно не утвержден. Но можно предположить, что речь идет о разработке электромобилей (в этой области большие наработки есть у концерна Volkswagen) и беспилотников (здесь впереди Ford, который обещает выпустить такие машины на рынок уже в 2021 году).

Пока что официально объявлено лишь о совместной разработке коммерческих автомобилей, которые будут лучше отвечать запросам покупателей по всему миру. Судя по тому, что Volkswagen уже почти завершил разработку моделей Caddy и Transporter новых поколений, именно ему будет отведена ведущая роль в этой области сотрудничества. Кстати, концернам Ford и Volkswagen уже не впервой работать вместе.

C 1987 по 1995 год в Аргентине и Бразилии работало их совместное предприятие AutoLatina. Но тогда сотрудничество понадобилось для того, чтобы пережить кризис локального рынка, поэтому все свелось к совместному использованию платформ и агрегатов или вовсе к бэйдж-инжинирингу. Volkswagen продавал хэтчбеки Pointer и двухдверные седаны Apollo и Logus на основе автомобилей Ford Escort/Orion/Verona, а в локальной гамме компании Ford были седаны и универсалы Versailles и Royale на основе Сантаны и Пассата.

В Европе компании позже работали над разработкой минивэнов Ford Galaxy и Volkswagen Sharan (у которого также был клон Seat Alhambra). Для производства этих машин в Португалии был построен совместный завод AutoEuropa. Выпуск тройняшек начался в 1995 году, причем машины оснащали силовыми агрегатами обеих компаний. Однако работу над вторыми поколениями минивэнов Ford и Volkswagen вели уже независимо друг от друга, а португальский завод в итоге полностью отошел Фольксвагену: сейчас помимо однообъемников Sharan/Alhambra там выпускают кроссоверы Volkswagen T-Roc.

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