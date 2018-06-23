Mitsubishi Eclipse Cross получил 5-звезд по версии Latin NCAP 2018

Сегодня Mitsubishi Motors Corporation (MMC) объявила, что новый компактный кроссовер — Eclipse Cross – получил максимальную 5-звездочную оценку защиты взрослых пассажиров по Программе оценки безопасности новых автомобилей в Латинской Америке и Карибском бассейне – Latin NCAP 2018, которая оценивает эффективность безопасности новых моделей, представленных в данном регионе.
В Eclipse Cross используется эволюционный корпус MMC RISE с усиленной ударной безопасностью и семью подушками безопасности SRS, который уж был отмечен максимальным рейтингом в европейском, австралийском, новозеландском ANCAP и для стран ASEAN.
Eclipse Cross – это сплав острых линий купе, мобильности внедорожников и современных технологий. Дизайн автомобиля вдохновляет на приключения, а технологии управления обеспечивают комфортное вождение.
В настоящее время Eclipse Cross продается в 60 странах, в том числе в Европе, Австралии и Новой Зеландии, странах АСЕАН, Северной Америке и Японии. В общей сложности компания планирует вывести продажи модели в 100 стран мира.
C 2014 года www.amsrus.ru
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