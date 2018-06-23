Mitsubishi Eclipse Cross получил 5-звезд по версии Latin NCAP 2018
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Mitsubishi Eclipse Cross получил 5-звезд по версии Latin NCAP 2018
Июнь 23 21:11 2018

Eclipse Cross признан одним из самых безопасных автомобилей

Сегодня Mitsubishi Motors Corporation (MMC) объявила, что новый компактный кроссовер — Eclipse Cross – получил максимальную 5-звездочную оценку защиты взрослых пассажиров по Программе оценки безопасности новых автомобилей в Латинской Америке и Карибском бассейне – Latin NCAP 2018, которая оценивает эффективность безопасности новых моделей, представленных в данном регионе.

5 звезд за безопасность

В Eclipse Cross используется эволюционный корпус MMC RISE с усиленной ударной безопасностью и семью подушками безопасности SRS, который уж был отмечен максимальным рейтингом в европейском, австралийском, новозеландском ANCAP и для стран ASEAN.

Eclipse Cross – это сплав острых линий купе, мобильности внедорожников и современных технологий. Дизайн автомобиля вдохновляет на приключения, а технологии управления обеспечивают комфортное вождение.

В настоящее время Eclipse Cross продается в 60 странах, в том числе в Европе, Австралии и Новой Зеландии, странах АСЕАН, Северной Америке и Японии. В общей сложности компания планирует вывести продажи модели в 100 стран мира.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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