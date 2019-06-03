В городском округе Клин мужчине нанесли телесные повреждения в ходе перепалки на дороге

В городском округе Клин мужчине нанесли телесные повреждения в ходе перепалки на дороге
Июнь 03 22:02 2019

В городском округе Клин на Литейной улице между водителями произошел конфликт, в результате которого один из автолюбителей вместе с пассажиром избили своего оппонента, пострадавший был госпитализирован и прооперирован, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ Московской области.

«Первого июня в дежурную часть поступило заявление от 35-летнего местного жителя, который сообщил, что неизвестные мужчины нанесли ему телесные повреждения. Сотрудники полиции установили, что на автодороге А-108 по улице Литейная между двумя водителями произошел конфликт. Словесная перепалка переросла в драку, в которой также принял участие пассажир одного из автомобилей. Пострадавший был госпитализирован, ему проведена операция», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по подозрению к причастности к данному преступлению задержан 52-летний мужчина.

«Возбуждено уголовное дело по статье 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас сотрудники полиции ищут третьего участника конфликта», – резюмировал сотрудник пресс-службы.

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AMSRUS
AMSRUS

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