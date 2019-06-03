В городском округе Клин мужчине нанесли телесные повреждения в ходе перепалки на дороге

«Первого июня в дежурную часть поступило заявление от 35-летнего местного жителя, который сообщил, что неизвестные мужчины нанесли ему телесные повреждения. Сотрудники полиции установили, что на автодороге А-108 по улице Литейная между двумя водителями произошел конфликт. Словесная перепалка переросла в драку, в которой также принял участие пассажир одного из автомобилей. Пострадавший был госпитализирован, ему проведена операция», – сказал собеседник агентства.