Маск обвинил одного из сотрудников Tesla в саботаже — сдали нервы? 27

Секретная информация передана неизвестным лицам

Об этом Маск написал в почтовой рассылке для всего персонала Tesla. В письме отмечается, что неназванный сотрудник внес несогласованный код в операционную систему производства и по электронной почте передал конфиденциальную информацию компании третьим лицам.

Полный охват его действий еще не известен, но то, что он до сих пор не признался, довольно плохо — подчеркнул Маск в письме.

Пресс-секретарь Tesla Джина Антонини отказалась от комментариев по данному вопросу.