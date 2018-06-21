Маск обвинил одного из сотрудников Tesla в саботаже — сдали нервы?

Об этом Маск написал в почтовой рассылке для всего персонала Tesla. В письме отмечается, что неназванный сотрудник внес несогласованный код в операционную систему производства и по электронной почте передал конфиденциальную информацию компании третьим лицам.
Полный охват его действий еще не известен, но то, что он до сих пор не признался, довольно плохо — подчеркнул Маск в письме.
Пресс-секретарь Tesla Джина Антонини отказалась от комментариев по данному вопросу.
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