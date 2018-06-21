Маск обвинил одного из сотрудников Tesla в саботаже — сдали нервы?
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Маск обвинил одного из сотрудников Tesla в саботаже — сдали нервы?
Июнь 21 13:00 2018

Секретная информация передана неизвестным лицам

Об этом Маск написал в почтовой рассылке для всего персонала Tesla. В письме отмечается, что неназванный сотрудник внес несогласованный код в операционную систему производства и по электронной почте передал конфиденциальную информацию компании третьим лицам.

Илон Маск объявил о саботаже в компании Tesla

Полный охват его действий еще не известен, но то, что он до сих пор не признался, довольно плохо — подчеркнул Маск в письме.

Пресс-секретарь Tesla Джина Антонини отказалась от комментариев по данному вопросу.

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AMSRUS
AMSRUS

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