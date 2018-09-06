Mitsubishi в России “обнулили” переплату за автомобили

ООО “ММС Рус”, официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России объявляет о запуске обновленного предложения по кредиту со ставкой 0% на три года на две свои самые популярные модели — Mitsubishi Outlander и Pajero Sport.

Кроссовер Outlander является бессменным лидером продаж в модельном ряду Mitsubishi. Второе место стабильно занимает флагман модельного ряда Mitsubishi – рамный внедорожник Pajero Sport. Обе модели производятся на заводе в Калуге.

Mitsubishi Outlander

Указанная маркетинговая ставка 0% не равна процентной ставке по кредиту, предоставляемому АО МС Банк Рус (далее – «Банк»), и применяется при первоначальном взносе от 50% от цены приобретаемого а/м. В этом случае затраты покупателя на финансирование кредита (условия кредитования указаны ниже) обеспечиваются за счет соразмерного снижения цены автомобиля. Предложение действует при оформлении полиса КАСКО на полную стоимость кредита, оформлении услуги «Защита платежей» (страхование жизни и здоровья) в любых страховых компаниях из перечня, размещенного на официальном сайте Банка.

Условия кредитования на покупку а/м Mitsubishi Outlander: Банк-кредитор: АО МС Банк Рус (лицензия ЦБ РФ № 2789). Мин./макс. сумма кредита — 150 000 руб./99,99% от стоимости а/м, валюта — рубли РФ. Первоначальный взнос от 20% от цены а/м, срок кредита — 36 мес., процентная ставка в кредитном договоре — 7,9% на а/м с объемом двигателя 2.4 и 3.0, 8,9% на а/м с объемом двигателя 2.0; при оформлении услуги «Защита платежей» (страхования жизни и здоровья) с любой страховой компанией из перечня, размещенного на официальном сайте Банка-кредитора и при страховании по рискам ущерб и угон автомобиля (КАСКО) на полную стоимость автомобиля; выгодоприобретатель Банк-кредитор по рискам угон, утрата/полная гибель в размере непогашенной задолженности (если Банк не является агентом страховщика). Без услуги «Защита платежей» ставка увеличивается на 5%, без оформления полиса КАСКО ставка увеличивается на 2%. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Предложение действует с 24.08.2018 г. по 30.09.2018 г., носит информационный характер, не является публичной офертой.

Mitsubishi Pajero Sport

Указанная маркетинговая ставка 0% не равна процентной ставке по кредиту, предоставляемому АО МС Банк Рус (далее – «Банк»), и применяется при первоначальном взносе от 50% от цены приобретаемого а/м. В этом случае затраты покупателя на финансирование кредита (условия кредитования указаны ниже) обеспечиваются за счет соразмерного снижения цены автомобиля. Предложение действует при оформлении полиса КАСКО на полную стоимость кредита, оформлении услуги «Защита платежей» (страхование жизни и здоровья) в любых страховых компаниях из перечня, размещенного на официальном сайте Банка.

Условия кредитования на покупку а/м Mitsubishi Pajero Sport: Банк-кредитор: АО МС Банк Рус (лицензия ЦБ РФ № 2789). Мин./макс. сумма кредита — 150 000 руб./99,99% от стоимости а/м, валюта — рубли РФ. Первоначальный взнос от 20% от цены а/м, срок кредита — 36 мес., процентная ставка в кредитном договоре — 8,9%; при оформлении услуги «Защита платежей» (страхования жизни и здоровья) с любой страховой компанией из перечня, размещенного на официальном сайте Банка-кредитора и при страховании по рискам ущерб и угон автомобиля (КАСКО) на полную стоимость автомобиля; выгодоприобретатель Банк-кредитор по рискам угон, утрата/полная гибель в размере непогашенной задолженности (если Банк не является агентом страховщика). Без услуги «Защита платежей» ставка увеличивается на 5%, без оформления полиса КАСКО ставка увеличивается на 2%. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Предложение действует с 24.08.2018 г. по 30.09.2018 г., носит информационный характер, не является публичной офертой.