Завершение автопробега Москва-Лондон 16

Geely и «Шелл» подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве

В Гудвуде, известном британском центре автоспорта, завершился европейский тур автопробега «На100ящий вызов» под девизом «Geely выходит на мировой рынок при поддержке «Шелл».

В Гудвуде завершился европейский тур автопробега «На100ящий вызов» под девизом «Geely выходит на мировой рынок при поддержке «Шелл».

Geely и «Шелл» подписали Соглашение о глобальном стратегическом сотрудничестве.

Geely объявляет о планах по созданию новой дизайн-студии в Великобритании и нового исследовательского центра в Европе.

После более чем месяца в пути колонна новых автомобилей Geely Bo Yue, известных в России под названием Atlas, в двигатели которых было залито масло Shell Helix Ultra, прибыла в Гудвуд для участия в заключительной церемонии тура «На100ящий вызов». Участников пробега приветствовали президент и генеральный директор Geely Auto г-н Ань Цунхуэй, исполнительный вице-президент «Шелл» г-н Хуберт Вигевено и другие руководители компаний Geely и «Шелл».

Старт автопробегу был дан 4 мая в китайском городе Сиань. Участники проехали более 18 тыс. км по дорогам Азии и Европы, побывали в 58 городах 9 стран. Беспрецедентный пробег прошел через 108 градусов долготы и три климатические зоны, продемонстрировав не только надежность и выносливость Geely Atlas, но и неоспоримые преимущества масел Shell Helix Ultra.

Во время пробега автомобили Geely Atlas участвовали в танковых гонках в Подмосковье, прошли тесты в технологическом центре «Шелл» в Гамбурге, проехались по знаменитой спортивной трассе Нюрбургринг, а в Гудвуде участвовали в тест-драйве по бездорожью. «Шелл» выступил в качестве со-организатора пробега.

Geely и «Шелл» сотрудничают в области разработки моторных масел для двигателей автомобилей Geely с 2006 года. Совместная работа охватывает производство, сервис, спортивные мероприятия, зарубежные продажи.

По окончании автопробега Geely и «Шелл» подписали Соглашение о глобальном стратегическом сотрудничестве, открывающее новые направления совместной работы, которая теперь не ограничивается областью моторных масел. Соглашение представляет собой дорожную карту взаимодействия двух компаний в научно-исследовательских разработках, выходе на новые рынки и увеличении рыночной доли, сотрудничестве в области автоспорта и социальных программ. Кроме того, Geely и «Шелл» будут сотрудничать в области цифровых технологий и новой энергии.

Еще одной новостью дня стало намерение Geely открыть в 2018 г. дизайн-студию в Великобритании для развития марки Lotus, а также новый исследовательский центр в Европе, пятый по счету. В настоящее время в компании Geely работают более 15 тыс. инженеров из более 40 стран.

Успешное завершение автопробега и подписание соглашения о сотрудничестве еще раз подтверждает активное развитие Geely на мировом автомобильном рынке и ее успешное движение к поставленной цели – стать одним из десяти глобальных лидеров автомобильной промышленности.

Исполнительный вице-президент «Шелл» Хуберт Вигевено назвал подписанное соглашение «еще одним подтверждением того, что «Шелл», как международная энергетическая компания, работающая в различных областях и обладающая серьезными производственными возможностями, может принести значительную пользу стратегическим партнерам в условиях энергетического перехода, меняющего будущее легкого транспорта».

Президент и исполнительный директор Geely Auto Ань Цунхуэй отметил, что «Geely Auto сотрудничает с «Шелл» на протяжении последних 11 лет. Сотрудничество открыло новые возможности для продвижения бренда Geely на автомобильном рынке. Мы надеемся, что укрепление партнерства будет способствовать реализации нашей «Стратегии 20200», предполагающей производство и продажи двух миллионов автомобилей в год. Уверен, это сотрудничество поможет нам стать лидирующим брендом в области новой энергетики в рамках инициативы Blue Geelу и будет способствовать становлению нашей компании как центра перспективных технологий, разрабатываемых совместно с партнерами».