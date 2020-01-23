В России запатентовали американскую Toyota Corolla

Патентные изображения автомобиля с альтернативным дизайном появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
Публикация документов подобного рода вовсе не означает, что такой автомобиль когда-либо появится в России. Скорее всего, японский автопроизводитель защищает свою интеллектуальную собственность, чтобы те же тюнинг-ателье при создании китов не могли выдать оригинальный (заводской) дизайн за свой.
Американская Toyota Corolla. Фото: Роспатент
Актуальная Toyota Corolla, сейчас предлагается в России в пяти комплектациях с одним 122-сильным атмосферным двигателем по цене от 1 173 000 рублей.
Источник Автоновости дня.
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