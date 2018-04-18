Семейство KIA Ceed пополнится шутинг-брейком 20

Kia подтвердила создание шутинг-брейка на базе нового поколения хэтчбека Ceed.

Премьера модели должна пройти на автосалоне в Париже, сообщает AutoWeek. Главный операционный директор Kia Майкл Коул, как сообщает Коммерсант, подтвердил дебют третьей модификации новой модели в октябре 2018 года. Ожидается, что ей станет анонсированный ранее шутинг-брейк, а позднее на рынок выйдут «заряженные» GT-модификации и новый кроссовер на базе Kia Ceed.

Напомним, пятидверный хэтчбек Kia Ceed был представлен в середине февраля 2018 года, а универсал Kia Ceed Sportswagon показали в марте на автосалоне в Женеве.