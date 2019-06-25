3 этап СМП РСКГ в Смоленске запомнится переменчивой погодой и жаркой борьбой

Третий этап Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) запомнится зрителям переменчивой погодой и обилием борьбы. Жара в субботу сменилась дождем в воскресенье, который привнес интригу в ход заездов.

В категории Туринг-Лайт прямо во время уикенда в составе пилотов “Академии ралли” произошли изменения: вместе с Владимиром Череванем этап в Смоленске за коллектив провел Александр Сальников. По итогам квалификации оба автомобиля команды расположились на третьем ряду в своем классе. В первом заезде уже вскоре после старта Черевань занял четвертую позицию, которую он успешно удерживал до выезда сейфти-кара на четвертом круге гонки из-за крупной аварии в Суперпродакшн. Сальников к этому моменту занимал пятую строчку. После рестарта Владимир принялся атаковать Романа Голикова за третье место, но на такой тяжелой машине вести продолжительную борьбу было непросто, и к этой паре вскоре подъехали Александр Сальников и Ефим Гантмахер, вмешавшиеся в упорную борьбу за нижнюю ступень подиума. В итоговом протоколе Сальников стал третьим, а Черевань – четвертым.

В воскресенье в ход гонки вмешалась погода. На решетке Владимир Черевань расположился на третьей строчке, Александр Сальников – прямо за ним. На мокрой трассе вес автомобиля не имел решающей роли, поэтому уже на первом круге Черевань сумел отыграть одну позицию. Правда, одновременно с тем как асфальт стал подсыхать, соперники вновь подобрались к черному хэтчбеку Volkswagen Polo. Пилоту “Академии ралли” удавалось героически сдерживать конкурентов до двенадцатого круга, но затем резина все же “поплыла”, темп упал, и пришлось уступить пару позиций. Под клетчатый флаг Черевань приехал четвертым, Александр Сальников финишировал третьим.

Заезды Туринга вновь стали самыми массовыми. На этап в Смоленске заявился 21 пилот на автомобилях международной категории TCR. Приятно, что Антон Бадоев, выступающий за “Академию ралли” в одиночку, не затерялся среди именитых соперников. Уже в квалификации Антон продемонстрировал уверенный темп. Показав третий результат в первой части, он прошел во второй сегмент, который завершил седьмым, в полусекунде от времени поула, попутно став быстрейшим среди участников Трофея СМП РСКГ для “джентльмен-драйверов”.

Субботний старт с хода Антон предпочел провести довольно осторожно, без излишнего риска, и это принесло свои плоды: в первом же повороте стартовавшие впереди Михаил Грачев и Иван Лукашевич не поделили траекторию, пропустив несколько машин. Этим столкновением сумел воспользоваться и Бадоев, проскользнувший на пятую позицию и севший на хвост Климу Гаврилову. Позади же вплотную шел Григорий Бурлуцкий, замкнувший группу пилотов со второй по шестую позицию, которая единой связкой прошла всю первую гонку. Статус-кво в этой группе сохранялся до двенадцатого круга, когда шедший вторым Павел Кальманович ошибся на торможении и откатился на шестое место. Антон, таким образом, оказался на подступах к подиуму. К финишу Бадоев пришел пятым, пропустив вперед Бурлуцкого, который прессинговал пилота “Академии ралли” на протяжении всего заезда.

С другой стороны, такой размен позиций позволил Антону Бадоеву стартовать третьим в воскресенье. Ко второму заезду Туринга трасса уже практически высохла, поэтому лотереи с выбором покрышек удалось избежать – весь пелотон стартовал на сликах. Правда, с минуты на минуту дождь ожидался снова, и первые капли стали падать практически одновременно с сигналом стартового светофора. Старт у Антона получился не таким спокойным, как днем раньше. Успешно оттеснив пытавшегося проехать мимо Клима Гаврилова, пилот “Академии ралли” на выходе из первого поворота начал прессинговать Павла Кальмановича в борьбе за второе место, но вместо этого на прямой попал под атаки Ивана Лукашевича, а во втором повороте получил “тычок” в заднее колесо от одного из соперников, оказавшись в итоге пятым. Темп Антона вполне соответствовал темпу лидеров, но несколько кругов ему пришлось просидеть буквально на заднем бампере автомобиля Кальмановича, сильно его сдерживавшего, но не дававшего возможности обогнать. Только на седьмом круге Бадоеву удалось сломить оборону Кальмановича и устремиться в погоню за оторвавшимися лидерами. На следующем же круге ему удалось отыграть полсекунды у пилотов впереди, а затем на трассе появился сейфти-кар: вчерашний триумфатор Андрей Масленников разбил свою машину после столкновения с Михаилом Грачевым. Пелотон уплотнился, и некоторые пилоты предпочли воспользоваться автомобилем безопасности и переобуться: дождь усилился, и трасса стала уже совсем мокрой. Антон, как и большинство, решил остаться на слике. После рестарта в дождевых условиях удержать позицию оказалось непросто, и к финишу Бадоев пришел восьмым, в упорной борьбе сразу с несколькими соперниками. Тем не менее, по числу набранных очков смоленский этап стал для Антона Бадоева самым результативным из трех прошедших уикендов, позволив ему разом подняться на три строчки выше в общей классификации.

Владимир Черевань: “Вес машины в Смоленске сказался очень серьезно: в пелотоне были машины, которые весили на 100 килограммов меньше моей. Понятно, что темп из-за этого был не совсем такой, как хотелось бы, так что в квалификации я не стал выкладываться на 100% – важнее было сберечь шины перед первой гонкой. К сожалению, на подиум приехать в этот раз не удалось, но мы все еще удерживаем лидерство в чемпионате. Будем готовить машину к Казани – там мы станем немного полегче…”

Антон Бадоев: “Смоленский этап по скорости прошел хорошо. Мы показали отличное время круга на тренировках, нашли нужные настройки, но потом чуть “заблудились”, поэтому в квалификацию ушли, по сути, на старых настройках. В первом сегменте показали третий результат, но во втором время улучшить не получилось, поэтому по итогам я оказался только седьмым. Первая гонка, в принципе, удалась: я долго шел на четвертом месте, но шина “потекла” уже где-то после пяти кругов, и очень сложно было ехать, бороться, так как автомобиль не слушался. Всю гонку провел в борьбе с машиной… Во второй гонке стартовал с третьего места. Неплохой старт, но была заминка – я упустил два места, что-то отыграл, снова ехал на четвертом месте, но произошла авария впереди, выехал сейфти-кар, испортивший мне гонку. Потом усилился дождь, и так как у меня были сухие настройки, автомобиль стал неуправляемым, и, к сожалению, по факту только восьмое место, хотя могла быть более высокая позиция и больше очков…”

Следующий этап Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) пройдет на Казань-ринге 13-14 июля, где на трассу снова вернутся участники зачета S1600 Юниор.