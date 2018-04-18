Genesis поддержал ежегодный конкурс красоты «Мисс Россия» 7

Genesis совместно с официальным дилером марки «РОЛЬФ Алтуфьево» во второй раз выступил партнером национального конкурса красоты «Мисс Россия».

Финал конкурса состоялся 14 апреля в концертном зале Барвиха Luxury Village. Сотрудничество Genesis и национального конкурса красоты началось в прошлом году, когда участницы, гости и представители жюри передвигались на премиальных седанах бренда. Новая обладательница титула «Мисс Россия» Юлия Полячихина также смогла насладиться комфортом автомобиля Genesis G80.

Genesis G80 был презентован в России в марте 2017 года. Седан, как и все автомобили бренда, отличают безупречные пропорции, атлетичная элегантность дизайна и богатый набор опций.