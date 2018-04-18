Genesis поддержал ежегодный конкурс красоты «Мисс Россия»
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Genesis поддержал ежегодный конкурс красоты «Мисс Россия»
Апрель 18 20:08 2018

Genesis совместно с официальным дилером марки «РОЛЬФ Алтуфьево» во второй раз выступил партнером национального конкурса красоты «Мисс Россия».

Финал конкурса состоялся 14 апреля в концертном зале Барвиха Luxury Village.  Сотрудничество Genesis и национального конкурса красоты началось в прошлом году, когда участницы, гости и представители жюри передвигались на премиальных седанах бренда. Новая обладательница титула «Мисс Россия» Юлия Полячихина также смогла насладиться комфортом автомобиля Genesis G80.

Genesis G80 был презентован в России в марте 2017 года. Седан, как и все автомобили бренда, отличают безупречные пропорции, атлетичная элегантность дизайна и богатый набор опций.

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GenesisМисс РоссияРОЛЬФ Алтуфьево
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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