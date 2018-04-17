Уже восемь исков подано против мусорного полигона «Ядрово» 7

Жители Волоколамска подали уже восемь исков с требованием закрыть мусорный полигон «Ядрово».

Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

«В Волоколамский суд Московской области за последний период поступило восемь исковых заявлений от граждан Волоколамского района к ООО «Ядрово». Все они приняты к производству», — сказала она.

По ее словам, 18 апреля суд рассмотрит один из исков. Осипова уточнила, что в исках жители города требуют прекращения деятельности по сбору и транспортированию отходов. «Также они требуют закрытия полигона, устранения допущенных нарушений прав на окружающую среду и санитарно-экологическую безопасность», — отметила она.

На территории мусорной свалки «Ядрово» недалеко от Волоколамска вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. В марте, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам. Совет депутатов Волоколамска принял решение о проведении референдума о судьбе полигона «Ядрово».