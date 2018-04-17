На создание нового Volkswagen Golf потратят 1.8 млрд. евро 10

Volkswagen вывела на ходовые испытания прототип нового поколения хетчбэка Golf.

Автомобиль получит новую модульную архитектуру MQB, благодаря которой масса хетчбэка снизится примерно на 70 килограммов. По информации издания Carscoops, опубликовавшего шпионские фото, новый Golf появится в 2019 году.

На тестовом треке, как пишут Автоновости дня, обкатывается так называемый «мул» — новое шасси с кузовом от текущего поколения модели. Это значит, что разработка нового «Гольфа» пока находится на начальной стадии. Отметим, что всего на создание Volkswagen Golf 8 поколения потратят порядка 1.8 млрд. евро. Еще около 3 миллиардов потребуется для запуска серийного производства.

Пока сложно сказать, как будет выглядеть серийный вариант нового «Гольфа». Тем не менее, по мнению экспертов, во внешности будущего хетчбэка будут применены элементы дизайна, показанные в концепте Golf GTE Sport 2015 года, а также в свеженьком кроссовере Volkswagen Touareg.

Судя по тем же опубликованным фото прототипа, интерьер «Гольфа» будет сдобрен сразу несколькими большими дисплеями, включая тот, который теперь стоит на месте аналоговой приборной панели. Да, у нового Volkswagen Golf будет модная цифровая «приборка». Под капотом расположатся бензиновые турбомоторы, а также гибридная установка.