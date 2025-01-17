Lexus завершает производство купе RC

Lexus подтвердил завершение производства купе RC и RC F после 2025 модельного года. Компания сообщила, что выпуск обоих автомобилей будет прекращен в конце этого года, при этом 2025 год станет их финальным модельным годом. Это решение означает уход с рынка сразу двух моделей, включая одну из последних с атмосферным V8.

В базовой версии RC внесены небольшие изменения в дизайне. Компания заявила, что заднеприводные модели RC F Sport теперь оснащаются красными суппортами, заменившими прежние оранжевые. Другие версии RC остались без изменений. Это единственное визуальное обновление для стандартной версии купе.

Lexus RC F Final Edition

Модель RC F получила более значительные изменения. Для 2025 года она будет предлагаться только в версии Final Edition. Основой для этой версии стал прошлогодний Carbon Package. Среди особенностей: передний спойлер, задний диффузор, крыша и активное заднее антикрыло, выполненные из углеродного волокна. На автомобиль установлены 19-дюймовые колеса BBS. Кроме того, на крышке двигателя появился уникальный шильдик, подчеркивающий особенности 5,0-литрового V8 двигателя.

Внутреннее оформление RC F также претерпело изменения. Обивка сидений выполнена из сочетания кожи и материала Ultrasuede. Использована новая цветовая гамма: красные и черные элементы создают контрастный и запоминающийся интерьер. Эти изменения делают версию Final Edition отличительной на фоне предыдущих моделей.

Lexus RC F Final Edition

Линейка Lexus RC 2025 года включает три модели: RC300, RC350 и RC F Final Edition. Каждая из них имеет свои особенности, начиная от силовых агрегатов и заканчивая ценами.

RC300 предлагается с турбированным 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем и задним приводом. Цена на эту версию стартует с отметки $46,445. Вариант с полным приводом оснащается атмосферным V6 и стоит $49,135.

Модель RC350 получила более мощную версию того же V-6. Заднеприводная версия стоит $49,375, а полноприводная — $51,540. Это делает RC350 выбором для тех, кто ценит баланс между динамикой и ценой.

Lexus RC F Final Edition

Флагман линейки, RC F Final Edition, предлагает 5,0-литровый V8 мощностью 472 л.с. Цена начинается с $94,000. Автомобиль оснащен рядом уникальных деталей, таких как элементы из углеродного волокна и эксклюзивные акценты в дизайне интерьера.

В компании сообщили, что последние версии RC и RC F представляют собой заключительную главу в истории атмосферных V8 Lexus. Несмотря на значительный интерес к этим моделям, производитель сосредоточился на обновлении модельного ряда, включая развитие гибридных и электрических технологий.

Решение завершить производство RC и RC F связано с изменениями предпочтений потребителей и переходом к более экологичным силовым агрегатам. Lexus продолжает пытаться адаптироваться к требованиям рынка, предлагая новые решения для автомобильных энтузиастов.