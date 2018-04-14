Ford показала самый дешёвый Focus
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Ford показала самый дешёвый Focus
Апрель 14 19:04 2018

Презентация нового поколения Ford Focus состоялась несколько дней назад, теперь компания показала, как выглядит базовый автомобиль и назвала цены на новинку в Германии.

Самый дешевый новый Ford Focus в исполнении Trend на немецком рынке обойдется за 18 700 евро или 1,4 миллиона рублей. Самая дорогая комплектация получила ценник 25 200 евро, но при заказе дополнительных опций стоимость поднимется до 40 000 евро.

В Германии, как сообщает tvoe-avto, базовый Ford Focus будет доступен с литровым 85-сильным двигателем EcoBoost, пару которому составит шестискоростная коробка передач. В списке оснащенности будут галогеновые фары, колесные диски на 16 дюймов, кондиционер, электростеклоподъемники и аудиосистема.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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