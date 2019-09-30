Начался экспорт нового купе – кроссовера Renault ARKANA в страны СНГ

Компания Renault Россия объявляет о начале экспорта нового купе-кроссовера ARKANA в страны СНГ. Завершающим этапом в запуске экспортной стратегии стал старт продаж новой модели в Казахстане в начале сентября

Летом первые 700 автомобилей были поставлены на рынки Беларуси, Азербайджана, Армении и Киргизстана

Учитывая высокий экспортный потенциал модели, компания Renault Россия рассматривает для поставок ARKANA и страны дальнего зарубежья. В скором времени продажи нового автомобиля начнутся в Монголии

На данный момент Renault Россия экспортирует весь производимый в России модельный ряд: Renault Logan, Renault Logan Stepway, Renault Sandero, Renault Sandero Stepway, внедорожник Renault Duster и кроссовер Renault Kaptur

Вместе со стартом продаж Renault ARKANA в Казахстане, который состоялся в начале сентября, Renault Россия объявляет о начале экспорта нового купе-кроссовера ARKANA в страны СНГ

В июле и августе первые экспортные поставки уже были осуществлены на рынки Беларуси, Азербайджана, Армении и Киргизстана. В дальнейшем компания рассматривает возможность начала поставок и в страны дальнего зарубежья. В скором времени продажи Renault ARKANA начнутся в Монголии.

Специально под старт продаж Renault ARKANA в каждой из стран Renault Россия предлагает особые условия на покупку автомобиля в кредит. Как и на все модели, представленные в странах СНГ, на Renault ARKANA распространяется гарантия 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше).

Сегодня Renault Россия экспортирует весь производимый в России модельный ряд: Renault Logan, Renault Logan Stepway, Renault Sandero, Renault Sandero Stepway, внедорожник Renault Duster и кроссовер Renault Kaptur.

Андрей Панков, генеральный директор Renault Россия, отметил: «Принимая во внимание высокий экспортный потенциал ARKANA, Renault Россия рассматривает для поставок и страны дальнего зарубежья. С началом экспорта Renault ARKANA в страны СНГ весь производимый в России модельный ряд Renault Россия поставляется за рубеж».

Renault Россия активно развивает направление экспорта автомобилей, а также автокомпонентов и запчастей в ряд зарубежных стран. Стратегия по развитию экспорта позволяет увеличивать локализацию и интегрировать новые технологии в российское производство.

Серийное производство модели налажено на московском заводе Renault, который впервые стал «материнским заводом» для новой глобальной модели.

Renault ARKANA – это уникальный баланс между элегантностью седана и смелым характером кроссовера. Яркий, инновационный внешний вид ARKANA нашел продолжение и в совершенно новом интерьере, который в модельном ряду Renault представлен впервые. Он отличается технологичным, ориентированным на водителя дизайном, продуманной эргономикой и высоким качеством материалов.

Renault ARKANA – первая модель в России и СНГ, оснащенная новейшим бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.), разработанным Альянсом Renault-Nissan в сотрудничестве с концерном Daimler, в сочетании с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальной системой полного привода.

ARKANA – инновационный автомобиль как с точки зрения концепции и дизайна, так и оснащения, которое призвано сделать жизнь его владельцев более увлекательной и комфортной. Здесь множество опций, призванных превратить время за рулем в удовольствие от вождения:

мультимедийная система EASY LINK c 8-дюймовым сенсорным экраном и возможностью подключения к Яндекс.Авто

система объемного звука премиум-класса Bose®

атмосферная подсветка Ambient light, которая придает интерьеру нового Renault ARKANA индивидуальность

системы помощи водителю (камеры кругового обзора, система контроля слепых зон и др.)

ARKANA – это купе-кроссовер, идеально подходящий для эксплуатации в сложных условиях. Благодаря отличной геометрии, высокому клиренсу, энергоемкой подвеске с большим запасом прочности, а также надежной системе полного привода ARKANA отлично приспособлен к эксплуатации в специфических дорожных и климатических условиях различных регионов России и СНГ. Renault ARKANA стала одной из единственных моделей в сегменте, полноприводная версия которой получила омологацию как транспортное средство повышенной проходимости.

Запуск купе-кроссовера ARKANA открывает новую страницу в истории как компании Renault Россия, так и всего бренда Renault на стратегически важных рынках. Являясь одним из наиболее перспективных для группы Renault рынков, Россия стала первой страной, где начались производство и продажа новой модели. В дальнейшем новая модель будет представлена в других странах, где будет адаптирована под каждый конкретный рынок. Таким образом, ARKANA внесет вклад в стратегию международного развития группы Renault, которая является важной частью концепции Drive the Future.