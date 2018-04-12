«Шелковый путь-2018»: первые подробности 12

В рамках стратегического плана дирекции международного ралли «Шелковый путь» с 2016 года реализуется масштабная программа развития автоспорта в странах-участницах марафона.

Так, в 2016 году российско-казахскую часть ралли «Шёлковый путь» до г.Алматы проехали участники Чемпионата России, в 2017 году к гонке после пересечения китайской границы в Урумчи присоединился национальный Чемпионат Китая — Grand China Rally.

Владимир Чагин, руководитель Проекта «Шелковый путь»: «В 2017 году этот шаг сделан в целях популяризации автомобильного спорта в КНР, что позволило китайским спортсменам изучить процедуры международных соревнований и получить неоценимый опыт участия в мероприятии мирового уровня и дополнительно привлечь внимание ведущих китайских СМИ, столь важных для продвижения мировых автомобильных брендов на ключевом рынке КНР. Мы работаем над программой развития автоспорта в странах-участницах марафона и надеемся, что опыт организаторов «Шелкового пути» поможет национальным сериям подняться на новый уровень».

В сезоне 2018 года в рамках восьмого издания ралли подобная программа вновь распространится на Россию – спортсмены национального первенства страны смогут примкнуть к каравану международного ралли-марафона в рамках интеграции гоночной серии чемпионата России по ралли-рейдам в международный проект «Шелковый путь».

Особенностью ралли в 2018 году будет уникальная логистическая схема, согласно которой все автомобили гонки из г. Урумчи (КНР) будут перевезены средствами тяжелой авиации в г.Астрахань (Россия) с тем, чтобы дать возможность пилотам насладиться приоритетными с точки зрения ралли-рейдов ландшафтами, а российским болельщикам — лично приветствовать ведущие команды мира.

Торжественный старт этапа чемпионата России будет совпадать со стартом российской части маршрута ралли-марафона «Шелковый путь», который намечен на 23 июля 2018 года в г. Астрахань.

Андрей Клещев, председатель комитета по ралли-рейдам Российской Автомобильной Федерации: «В рамках международного ралли «Шелковый путь» изначально не было соревнований чемпионата России, однако мы с радостью восприняли идею об интеграции с легендарным ралли-марафоном. Сейчас мы совместно с промоутером национального первенства улаживаем последние формальности, чтобы соблюсти все требования Минспорта РФ к соревнованиям высшего ранга. Уверен, что участники чемпионата России получат на ралли «Шелковый путь» не только удовольствие от образцовой организации гонки, но и бесценный опыт. Ведь на пути спортсменов будут зыбучие пески и бескрайние степи, коварный чернозем и лесные грунтовки — на какой еще гонке встретишь такое разнообразие дорог? Ну а вишенкой на торте для всех решившихся пройти это непростое испытание, конечно же, станет финиш на Красной площади”.

Организаторам Астраханский регион позволяет подготовить трассы самой разной категории сложности: для новичков (например, гоночная серия Can-Am X Race, традиционные соревнования и Кубок России по ралли-рейдам) до серьезных линейных ралли-рейдов (чемпионат России по ралли-рейдам, международный ралли-марафон «Шелковый путь»).

Три издания ралли-марафона «Шелковый путь» успешно проходили по территории Астраханского края в 2010, 2011 и 2013 годах. Данный регион позволяет расширять географию маршрутов гонки и использовать различные дистанции скоростных трасс при сочетание разнообразных типов покрытий — песка, дюн, солончаков, «камел-грасса» и степных дорог, что дает возможность сделать маршрут интересным и азартным для пилотов всех уровней мастерства.

Россия традиционно подтверждает статус мировой спортивной державы: с каждым годом в Российской Федерации проводится все больше крупномасштабных спортивных соревнований мирового уровня, а проведение международных ралли-рейдов – прекрасная возможность участникам гонки со всей планеты познакомиться с уникальными и разнообразными ландшафтами России, а россиянам увидеть и лично пообщаться с ведущими гонщиками и командами мира.