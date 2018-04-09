Mitsubishi подвела подушка безопасности 12

Российский офис Mitsubishi объявил об отзыве 86.6 тыс. кроссоверов Outlander, которые были реализованы с февраля 2007 г. по июнь 2012 года.

Согласно сообщению на сайте Росстандарта, причина запуска сервисной кампании заключается в некорректном срабатывании водительского «эйрбэга»

Владельцам дефектных кроссоверов, как сообщают Автоновости дня, нужно будет посетить ближайший сервисный центр Mitsubishi для исправления выявленной неисправности, из-за которой подушка безопасности водителя может срабатывать некорректно. Предыдущий отзыв, связанный с «эйрбэгами», состоялся в январе 2018 года для моделей Mitsubishi Pajero и i-MiEV.

А в марте текущего года были отозваны порядка 39 тысяч автомобилей Mitsubishi ASX и Outlander, которые были произведены с 2015 по 2017 год. Причиной отзыва был объявлен выявившийся дефект в двигателях внутреннего сгорания.