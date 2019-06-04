Новый Jaguar Land Rover Defender завершил испытания совместно с фондом Tusk в поддержку львиного заповедника в Кении

Новый Land Rover Defender стал еще ближе к этапу серийного производства, завершив суровую программу испытаний, осуществлявшуюся в Кении совместно с организацией Tusk Trust. Эта программа была разработана в рамках инициативы по поддержке африканских заповедников для львов.
Прототип Defender с дополнительно установленным воздухозаборником и в камуфляже, который повторяет цвета ландшафта, помогал отслеживать львов, перевозить оборудование и продовольствие на территории заповедника Борана (Borana) площадью 14 000 га.
Заповедник Борана – это местность с самым разнообразным ландшафтом: равнинами, глубокими колеями, каменистыми склонами, илистыми речными берегами и густыми лесами. Все это дало новому Defender шанс продемонстрировать невероятную широту своих внедорожных возможностей.
Уникальная программа позволила специалистам Tusk испытать новый Defender в реальных условиях: автомобиль форсировал реки, буксировал тяжелые прицепы и преодолевал суровое бездорожье. Прототип внедорожника даже был задействован при смене неисправного чипа-ошейника льва, которого на время усыпили с помощью дротика со снотворным с близкого расстояния – непосредственно из автомобиля.
Ник Коллинз (Nick Collins), главный инженер Jaguar Land Rover: «Сейчас мы находимся на заключительных этапах разработки и тестирования нового Defender. Совместные испытания с фондом Tusk в Кении позволили нам оценить возможности автомобиля. Заповедник Борана стал идеальной площадкой для всеобъемлющих испытаний внедорожного потенциала нового Defender».
Бренд Land Rover сотрудничает с фондом Tusk Trust на протяжении 15 лет. Новый Defender прошел серию испытаний в заповеднике Борана в рамках программы по защите львов, нацеленной на привлечение внимания к критической ситуации, в которой оказался этот вид животных по всей Африке. Три четверти всей популяции львов на континенте подвержены угрозе исчезновения, и даже белые и черные носороги по количеству превосходят число африканских больших кошек. Сейчас во всем мире в дикой среде проживают менее 20 000 львов – в отличие от показателей прошлого века, когда их количество составляло 200 000.
Чарльз Мейхью (Charles Mayhew), кавалер ордена Британской империи, исполнительный директор фонда Tusk Trust: «Этот год Tusk объявил Годом льва. Наша цель – привлечь внимание к ситуации, связанной с сокращением популяции львов по всему африканскому континенту. К счастью, в заповеднике Борана живут прайды, и, отслеживая их передвижения и способы выживания в непростых условиях дикой природы, мы можем защитить их и снизить риск возникновения конфликтов с другими животными. Новый Defender оказал нам неоценимую помощь, преодолевая реки и гористую местность».
C 2014 года www.amsrus.ru