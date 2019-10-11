Обновленная линейка Infiniti 2020 модельного года

В нынешнем ноябре INFINITI отмечает 30-летний юбилей, с гордостью оглядываясь на уже пройденный путь

В далеком 1989-м новый бренд сразу же очертил собственное уникальное позиционирование. INFINITI не пытался подражать известным премиальным брендам, а предложил покупателям совершенно новый сплав прекрасного дизайна, передовых технологий и невиданного доселе уровня обслуживания.

Новый 2020 модельной год INFINITI встречает, сохранив верность изначальным идеалам. Открывая четвёртое десятилетие собственной истории, компания предлагает автомобили с еще более изысканной внешностью, уникальными технологиями и несравненным качеством сервиса, делая уверенный шаг вперед навстречу эпохе всеобщей электрификации. А сейчас INFINITI с гордостью представляет обновленную линейку 2020 модельного года, которая поступит в продажу уже в ближайшее время на глобальных рынках.

INFINITI Q50

На глобальных рынках последняя версия популярного спортседана INFINITI Q50 включает новое исполнение Q50 3.0t PURE с 300-сильным бензиновым мотором V6. Теперь все модели оснащаются шестицилиндровыми двигателями мощностного диапазона от 300 до 400 л.с.

Кроме того, все Q50 2020 модельного года получили новое поколение информационно-развлекательной системы INFINITI InTouch™ со сдвоенным тач-скрин дисплеем высокого разрешения. Поддержка форматов Apple CarPlay®, Android Auto™, а также Siri® и Google Voice® теперь входит в стандартное оснащение модели.

INFINITI Q60

За исключением небольшого апгрейда развлекательной системы и легких изменений в отделке версии RED SPORT 400, знаменитое спорткупе INFINITI Q60 предлагается в прежнем виде.

Всего на глобальном рынке доступны следующие исполнения Q60: два купе с 2-литровыми четырехцилиндровыми турбомоторами; четыре 300-сильных купе 3.0t V6 (Q60 3.0t PURE, Q60 3.0t PURE AWD, Q60 3.0t LUXE и Q60 3.0t LUXE AWD); два топ-исполнения Q60 RED SPORT 400 и RED SPORT 400 AWD с 400-сильным V6.

INFINITI QX50

Абсолютно новое поколение премиального кроссовера, представленное в прошлом году, мгновенно стало хитом благодаря сочетанию впечатляющего дизайна, уникальных технологий и преимуществ совершенно новой платформы. Неудивительно, что продажи этой модели выросли на 50% по сравнению с 2018 годом в мире.

Кроме того, новый QX50 получил пятизвездный рейтинг от ассоциации NHTSA, занимающейся исследованиями в области пассивной безопасности, а также заслужил звание “Лучшей покупки-2019” от авторитетного издания Consumer Guide.

INFINITI QX50 2020 модельного года стал еще привлекательнее благодаря новым топовым комплектациями QX50 AUTOGRAPH и QX50 SENSORY. Кроме того, многие системы активной безопасности, прежде относившиеся к допоборудованию, теперь включены в базовое оснащение модели. Среди них – функция предупреждения о непреднамеренном пересечении разметки Lane Departure Warning, мониторинг слепых зон Blind Spot Warning, система предотвращения столкновения при движении задним ходом Rear Automatic Braking, автоматическое переключения дальнего света на ближний High Beam Assist. Также новый QX50 оснащается усовершенствованной развлекательной системой и измененными пакетными опциями.

Уникальный 2-литровый мотор VC-Turbo – первый серийный двигатель с изменяемой степенью сжатия – сочетает мощность наддувного бензинового двигателя с тяговитостью и экономичностью дизельного агрегата. При мощности в 249 л.с. и крутящем моменте в 280 Нм QX50 может похвастать средним расходом топлива всего в 8,7 л на 100 км.

Кроссовер QX50 2020 модельного года доступен в комплектациях QX50 PURE, QX50 LUXE, QX50 ESSENTIAL, QX50 SENSORY и QX50 AUTOGRAPH, причем как с полным, так и передним приводом.

INFINITI QX60

Удостоенный многочисленных наград INFINITI QX60 не зря считается самым популярным автомобилем в модельной линейке фирмы. Его притягивающий взгляды интерьер и роскошное убранство салона с тремя рядами сидений заслужили любовь покупателей по всему миру.

Внешность QX60 в полной мере воплощает современный дизайнерский язык INFINITI – узнаваемая фирменная решетка радиатора, характерные светодиодные противотуманные фары и лампы дневных ходовых огней. Среди других стильных элементов премиального кроссовера следует отметить светодиодные повторители сигнала поворота в корпусах зеркал заднего вида и эффектные легкосплавные 18- и 20 дюймовые диски. Система Motion Activated Liftgate, позволяющая открыть пятую дверь даже не касаясь ручки багажника, доступна в опциональном пакете Sensory Package.

Семиместный салон QX60 отличается великолепным дизайном, использованием изысканных материалов, включая натуральную кожу и настоящий кленовый шпон, а также качеством изготовления уровня ручной сборки.

Все INFINITI QX60 2020 модельного года оснащаются тяговитым и надежным 3,5-литровым бензиновым V6 мощностью 283 л.с. Автомобиль доступен как в исполнении с передним приводом, так и с трансмиссией 4х4.

Среди доступных систем безопасности следует отметить камеру кругового обзора Around View® Monitor с распознаванием движущихся объектов Moving Object Detection, систему предотвращения столкновений при движении задним ходом Backup Collision Intervention, мониторинг слепых зон Blind Spot Intervention, активный круиз-контроль работающий во всем скоростном диапазоне, систему поддержания безопасной дистанции до впереди идущей машины Distance Control Assist, систему оптимизации траектории движения в поворотах Active Trace Control, функцию удержания в выбранной полосе Lane Departure Prevention, а также ремни безопасности с преднатяжителями.

INFINITI QX80

Флагманский внедорожник INFINITI QX80 в 2020 модельном году получил улучшенную систему ProAssist и опциональный пакет Sensory, включающий новую информационно-развлекательную систему, музыкальный центр Bose® Performance Series Audio с 17 динамиками, два новых вариант окраски кузова. Кроме того, серийным оснащением модели стали функция информирования о вещах забытых на заднем сиденье Rear Door Alert, система предупреждения о пересечении линии разметки Lane Departure Warning, система предотвращения столкновения при движении задним ходом Backup Collision Intervention и мониторинг слепых зон Blind Spot Warning.