«Кортеж» прошел краш-тесты 21

Седан проекта «Кортеж» прошел краш-тесты — автомобиль испытали в лаборатории пассивной безопасности НАМИ на Дмитровском полигоне.

Как сообщает издание «Авторевю», краш-тест проводили в режиме, максимально приближенном к Euro NCAP, но некоторые испытания намеренно были усложнены. К примеру, для имитации бокового удара автомобиля о столб машину направили таким образом, чтобы удар пришелся на заднюю дверь, а не на переднюю.

Чтобы проверить надежность блока батарей гибридной силовой установки, со скоростью 50 километров в час сзади направили тележку массой 1300 килограммов.

Фронтальный удар с 40-процентным перекрытием при скорости 64 км/ч продемонстрировал надежную защиту пассажиров, правда, сварные швы лопнули в некоторых местах. При ударе со 100-процентым перекрытием с равномерной нагрузкой на лонжероны, а также боковой удар представительский седан показал отличный результат.

При «столбовом» ударе, как сообщает Российская газета, была проверена уязвимая зона автомобиля, находящаяся между порогом и задним колесом. Для этого теста машина получила доработанные подрамник, подвеску, пороги и арки.

Отметим, что автомобиль будет оснащаться 9-ю подушками безопасности. Среди них будут две фронтальные, одна в зоне коленей водителя и 6 боковых эйрбегов. Кроме того, машина получит ремни безопасности с двойным преднатягом, двухступенчатым ограничением усилия и механическим зажимом в пряжке. Они были разработаны компанией Takata, а производить их будут в Ульяновске.

В рамках проекта «Кортеж» планируется создание автомобилей для первых лиц государства. В модельный ряд должны войти лимузин, седан, внедорожник, а также минивэн. Гражданские версии машин поступят в свободную продажу.

Цены пока не называются, но глава Минпромторга России Денис Мантуров говорил о примерной стоимости в 6-7 миллионов рублей.

Ожидается, что лимузин из проекта «Кортеж» примет участие в инаугурации президента страны после выборов 2018 года.

Автомобили проекта будут официально представлены публике на Московском автомобильном салоне в августе.