Скидки и рассрочка на сервис и оригинальные детали LADA

Скидки и рассрочка на сервис и оригинальные детали LADA
18 августа 21:11 2020

C 15 августа по 15 октября 2020 года клиенты официальных дилерских центров LADA и магазинов LADA Dеталь смогут получить исключительно выгодные условия на сервис и запчасти

В рамках акции в официальных дилерах LADA предоставляется скидка на техническое обслуживание для автомобилей от 1 до 3 лет до 15% в зависимости от модели, старше 3 лет – 20% на все модели LADA. А также стало возможным оформление рассрочки на 4 месяца на оплату услуг сервиса и/или запчастей.

В розничных магазинах LADA Dеталь скидка составит 10% на запчасти до 10 000 рублей или рассрочка на 4 месяца на их покупку.

Чтобы оформить рассрочку на услуги сервиса, оригинальные запчасти и аксессуары, необходимо иметь карту «Халва» или дебетовую карту Сбербанка, расплатиться ею в фирменной сети LADA (дилерский центр или магазин).

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Lada
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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