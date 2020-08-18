Скидки и рассрочка на сервис и оригинальные детали LADA

C 15 \u0430\u0432\u0433\u0443\u0441\u0442\u0430 \u043f\u043e 15 \u043e\u043a\u0442\u044f\u0431\u0440\u044f 2020 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u044b \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u043e\u0432 LADA \u0438 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u043e\u0432 LADA D\u0435\u0442\u0430\u043b\u044c \u0441\u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c \u0438\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0432\u044b\u0433\u043e\u0434\u043d\u044b\u0435 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f \u043d\u0430 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0438 \u0437\u0430\u043f\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0412 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u0432 \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u0430\u0445 LADA \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u043a\u0438\u0434\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0435 \u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0434\u043b\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u043e\u0442 1 \u0434\u043e 3 \u043b\u0435\u0442 \u0434\u043e 15% \u0432 \u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0442 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438, \u0441\u0442\u0430\u0440\u0448\u0435 3 \u043b\u0435\u0442 \u2013 20% \u043d\u0430 \u0432\u0441\u0435 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 LADA. \u0410 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043b\u043e \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u044b\u043c \u043e\u0444\u043e\u0440\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0441\u0440\u043e\u0447\u043a\u0438 \u043d\u0430 4 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0430 \u043d\u0430 \u043e\u043f\u043b\u0430\u0442\u0443 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430 \u0438\/\u0438\u043b\u0438 \u0437\u0430\u043f\u0447\u0430\u0441\u0442\u0435\u0439. \u0412 \u0440\u043e\u0437\u043d\u0438\u0447\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0430\u0445 LADA D\u0435\u0442\u0430\u043b\u044c \u0441\u043a\u0438\u0434\u043a\u0430 \u0441\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442 10% \u043d\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0434\u043e 10 000 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u0438\u043b\u0438 \u0440\u0430\u0441\u0441\u0440\u043e\u0447\u043a\u0430 \u043d\u0430 4 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0430 \u043d\u0430 \u0438\u0445 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u043a\u0443. \u0427\u0442\u043e\u0431\u044b \u043e\u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0442\u044c \u0440\u0430\u0441\u0441\u0440\u043e\u0447\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u0430, \u043e\u0440\u0438\u0433\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u0430\u043a\u0441\u0435\u0441\u0441\u0443\u0430\u0440\u044b, \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u0438\u043c\u0435\u0442\u044c \u043a\u0430\u0440\u0442\u0443 \u00ab\u0425\u0430\u043b\u0432\u0430\u00bb \u0438\u043b\u0438 \u0434\u0435\u0431\u0435\u0442\u043e\u0432\u0443\u044e \u043a\u0430\u0440\u0442\u0443 \u0421\u0431\u0435\u0440\u0431\u0430\u043d\u043a\u0430, \u0440\u0430\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0435\u044e \u0432 \u0444\u0438\u0440\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0435\u0442\u0438 LADA (\u0434\u0438\u043b\u0435\u0440\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0446\u0435\u043d\u0442\u0440 \u0438\u043b\u0438 \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d).