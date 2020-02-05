Назначен новый руководитель MAN в России

Ян Айхингер возглавит «МАН Трак энд Бас РУС» с февраля 2020 года

Стратегической целью г-на Айхингера станет построение партнерских взаимоотношений с клиентами и внедрение стратегия SIMPLIFYING BUSINESS на российском рынке

Высокопрофессиональная команда, работа на опережение и ориентация на качество обслуживания клиентов – вот основные ориентиры ближайшего будущего «МАН Трак энд Бас РУС»

Ян Айхингер родился в 1968 году в г. Штутгарт (Германия), женат, воспитывает двух дочерей. В течение последних нескольких лет занимал должность вице-президента по вопросам товарного маркетинга автобусного направления в компании MAN Truck & Bus SE в Мюнхене (Германия)

Более 25 лет работает в области коммерческого транспорта, сотрудничал с различными международными компаниями. Занимал руководящие посты в различных странах мира, включая Саудовскую Аравию, Южно-Африканскую Республику, Великобританию и Германию. Ян Айхингер возглавит «МАН Трак энд Бас РУС» 15 февраля 2020 года и будет находиться в подчинении Йохана Бьёрнора, руководителя по продажам в северо-восточной части СНГ компании MAN Truck & Bus SE.

«Я очень рад стать частью российского подразделения компании MAN. После встречи с коллективом российского представительства я могу с уверенностью сказать, что на сегодняшний день с нами работают необычайно талантливые, квалифицированные и энергичные руководители, профессиональные сотрудники и огромное количество лояльных партнеров, доверяющих нашему бренду. Наша компания находится на пороге великих перемен здесь, в России, а также в Европе. Мы поставили перед собой амбициозную цель – быть сопричастными к бизнес-результату клиентов, помогать комплексно в построении их бизнес-модели, создавать решения, которые с одной стороны упростят бизнес наших клиентов, а с другой – сделают его более эффективным. Я уверен, что вместе мы сможем использовать преимущества новых реалий, дополнительные возможности и, таким образом, улучшить позицию MAN на рынке коммерческого транспорта в России и успешно развивать компанию в ближайшие годы», – отметил Ян Айхингер.

Ян Айхингер вступил в должность руководителя «МАН Трак энд Бас РУС» с февраля 2020 года.