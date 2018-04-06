KIA Rio не обгонишь! 6

KIA Rio в марте сохранил звание самой продаваемой модели в России.

Об этом свидетельствуют официальные данные продаж за март, опубликованные автопроизводителями. Так, самой продаваемой моделью в России по итогам марта остается KIA Rio, чья реализация составила 9809 автомобилей (+17%), в том числе 2935 кросс-хэтчбеков Rio X-Line. Второе место занимает LADA Vesta с показателем 9181 машина (+52%). Третий результат показала LADA Granta – 8381 реализованный автомобиль (+7%). Далее, как сообщает Автостат, идет седан Hyundai Solaris – на нем остановили свой выбор 6883 потребителя (+3%). Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 5994 экземпляра (+27%).

В целом лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ, реализовавший в прошлом месяце 30708 автомобилей LADA, что на 22% выше показателя годичной давности. Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 19096 машин (+31%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку сохраняет Hyundai с показателем 16705 проданных автомобилей, что на 18% больше по сравнению с прошлым годом. Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 14047 покупателей (+25%).