Автоваз проведет День открытых дверей

В Тольятти АВТОВАЗ проведет традиционный День открытых дверей на автозаводе

6 июля 2019 года АВТОВАЗ проведет традиционный День открытых дверей на автозаводе в Тольятти. В этот день все желающие смогут познакомиться с производством автомобилей LADA. Посетителей ждут:

9.00-15.00 – автобусные экскурсии на завод, которые будут включать в себя посещения прессового производства, производства двигателей, сборки линии Granta, выставки других подразделений Компании и автомобилей, выпускаемых на предприятии.

9.30-15.00 – тест-драйвы моделей LADA на испытательном треке автозавода (при наличии водительского удостоверения категории B).

9.00-17.00 – развлечения на центральной площадке Дня открытых дверей – перед зданием заводоуправления АВТОВАЗа. В программе –автородео «Тольятти трюк», автограф-сессия с пилотами команды LADASport, работа анимационных зон для детей и взрослых, насыщенная концертная программа и многое другое.Специальный гость мероприятия – группа «На-На».

В 11.00 с главной сцены к гостям праздника с приветственным словом обратится Президент АО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис.

Вход для всех желающих свободный!