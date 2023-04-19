Exeed представил линейку электромобилей Exlantix

Exeed представила два автомобиля на аккумуляторных батареях – седан с внутренним кодом E03 и внедорожник с внутренним кодом E0Y

На презентации EXEED Цинь Чао детально объяснил причины запуска линейки автомобилей EXLANTIX. В первую очередь, это связано с трансформацией всей автомобильной промышленности в целом и активным переходом к электрификации отрасли. Особенно это заметно на рынке премиум-класса, где доля автомобилей, работающих на новых источниках энергии, постоянно растет.

За последние несколько лет EXEED получил значительный опыт работы с клиентами премиального сегмента в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Южной Америке и в других регионах, который успешно применяется в области электрокаров.

Благодаря своему более чем 20-летнему опыту в области технических разработок, линейка электромобилей EXLANTIX рассчитана на пробег более 700 км и обеспечивает пользователям по всему миру высочайшее качество и уникальный опыт взаимодействия с автомобилем.

Дизайн-концепт седана E03 получил название «Рожденный ветром». Визуальное оформление передает эстетику воздушной стихии, сочетая динамику силуэта, лаконичность линий и обтекаемость форм. Благодаря плавной спортивной линии крыши удалось снизить аэродинамический коэффициент до уровня 0,21 и создать уникальную бесшумную атмосферу внутри автомобиля.

Благодаря использованию передовых технологий, в новом седане удалось достичь не только запаса хода более 700 км, но и возможности быстрой зарядки напряжением 800 В – для 150 км пути достаточно всего 5 минут. Разгон до 100 км/ч занимает около 3 секунд, что позволяет пользователям испытать максимальное удовольствие от скорости.

Скоро линейка EXLANTIX появится на международных рынках, где присутствует бренд EXEED, что позволит большему количеству клиентов использовать передовые автомобили на новых источниках энергии.