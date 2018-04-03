MICHELIN выпустила новые мотошины 8

MICHELIN представляет новую высокотехнологичную мотоциклетную шину класса спорт Road 5.

Шина MICHELIN Road 5, разработанная для эксплуатации на дорогах общего пользования, предназначена для оснащения большинства типов мотоциклов и выходит на рынок в двух версиях – стандартной и Trial. Новинка, обладающая множеством преимуществ, имеет все шансы завоевать популярность у мотоциклистов на высококонкурентном рынке шин класса спорт-туризм.

Чтобы в полной мере отвечать потребностям мотоциклистов по всему миру, специалисты компании Мишлен внимательно проанализировали, как владельцы используют свои мотоциклы — от поездок на работу и обратно до поездок на отдых. Результатом этих исследований стала шина инновационной конструкции с совершенно новым рисунком протектора и улучшенным составом резиновых смесей. Она обеспечивает лучшее сцепление на мокром и шоссейном покрытии, а также более высокую маневренность и устойчивость.

Шина MICHELIN Road 5 воплотила в себе новейшие разработки: например, технологию MICHELIN ACT+, оптимизированный состав резиновых смесей и прогрессивную технологию ламелизации MICHELIN XST Evo для лучшего отвода воды. При этом технология производства с добавлением металлических компонентов, которая позволяет создавать очень сложные формы, не только помогла компании Мишлен добиться лучшего сцепления на мокрой дороге, но и наделила новинку лучшими в своем классе характеристиками с максимальным сроком службы*.