Chery Tiggo 9: онлайн-сервисы и телематика меняют систему управления автомобилем

Новый флагманский кроссовер Chery Tiggo 9, представленный брендом, отличается высокой степенью интеграции современных онлайн-сервисов, предлагая водителям и пассажирам уникальные возможности для удобного и безопасного управления автомобилем. Вне зависимости от комплектации, кроссовер оснащен встроенными онлайн сервисами, которые включают навигацию, телематику и доступ к популярным сервисам от VK. Все эти технологии делают эксплуатацию автомобиля более комфортной и доступной.

Онлайн-навигация с учетом реального времени

Одной из главных особенностей Chery Tiggo 9 является система онлайн-навигации, которая использует технологии NaviKit SDK от API Яндекс Карт. Это решение обеспечивает точную информацию о текущем состоянии дороги, включая пробки, дорожные работы, камеры, а также предлагается оптимальный маршрут для достижения цели. Водителю не нужно отвлекаться на мобильные устройства для настройки маршрутов, что способствует повышению безопасности на дороге. Навигатор также поддерживает голосовое сопровождение, что позволяет сохранять внимание на пути.

Помимо навигации, Chery Tiggo 9 предоставляет владельцам доступ к экосистеме VK. В мультимедийной системе автомобиля можно воспользоваться популярными сервисами, такими как VK Музыка, VK Видео, VK Новости и VK Мессенджер. Это расширяет возможности для досуга и общения, предоставляя неограниченный доступ к информационному и развлекательному контенту прямо в процессе поездки. Таким образом, поездки становятся не только удобными, но и более интересными.

Телематика и управление через мобильное приложение

Система телематики в Chery Tiggo 9 предоставляет владельцам полный контроль над функционалом автомобиля через мобильное приложение Chery Connect. Это приложение позволяет владельцам удаленно управлять такими функциями, как запуск двигателя

Chery Tiggo 9 представляет собой не только современный кроссовер с передовыми функциями, но и автомобиль, который адаптирован для работы в разнообразных условиях эксплуатации, что особенно важно для российской реальности. В этой части статьи мы рассмотрим технические решения, которые обеспечивают бесперебойную работу автомобиля, а также особенности его интеграции с российскими сервисами и операторами связи.

Использование технологии NaviKit SDK от API Яндекс.Карт

Одной из ключевых особенностей системы онлайн-навигации Chery Tiggo 9 является интеграция с Яндекс.Картами, которая реализована с помощью технологии NaviKit SDK. Это решение позволяет не только получать актуальную информацию о дорожной ситуации, но и использовать дополнительные функции, такие как отображение камер, пробок и работы дорожных служб. Кроме того, навигатор поддерживает голосовое сопровождение маршрута, что упрощает процесс ориентирования на дороге и помогает водителю сосредоточиться на движении. Это также позволяет избежать необходимости отвлекаться от управления автомобилем для настройки маршрутов на мобильных устройствах.

Экосистема VK в мультимедийной системе

Для владельцев Chery Tiggo 9 также предусмотрен доступ к онлайн-сервисам VK, включая VK Музыка, VK Видео, VK Новости и VK Мессенджер. Это расширяет функционал мультимедийной системы, предоставляя неограниченный доступ к разнообразному контенту и возможностям для общения. Такие сервисы как VK Музыка и VK Видео позволяют пассажирам наслаждаться любимыми треками и видеоконтентом, а VK Новости обеспечивают оперативную информацию о текущих событиях, что делает поездки более насыщенными и интересными.

Chery Tiggo 9

Программный комплекс «Подключенный автомобиль» (IOV Connect)

Важной частью инновационных решений Chery Tiggo 9 является программный комплекс «Подключенный автомобиль» (IOV Connect), который позволяет владельцам обновлять программное обеспечение автомобиля и устанавливать новые версии приложений без необходимости посещения дилерского центра. Это решение обеспечивает удобство и гибкость для владельцев, позволяя обновлять функции автомобиля в любое время, в любом месте, где есть интернет-сигнал. В компании сообщили, что этот сервис будет предоставляться бесплатно в течение первого года эксплуатации автомобиля.

Адаптация к российским климатическим условиям

Особое внимание было уделено созданию SIM-чипа, который обеспечивает связь между автомобилем и интернетом. Этот чип поддерживает стандарты 2G, 3G и 4G/LTE, что гарантирует стабильную передачу данных для функционирования приложений и удаленного управления автомобилем. В компании сообщили, что SIM-чип был адаптирован к российским климатическим условиям, что позволяет ему работать в экстремальных температурах, от -40 до +105 градусов Цельсия, а также быть устойчивым к вибрациям и воздействиям внешней среды. Это решение обеспечивает бесперебойную связь и удобство эксплуатации автомобиля в различных климатических зонах страны.