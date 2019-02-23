Цены на бензин пересмотрят весной

Цены на бензин могут вновь подскочить в апреле 2019 года

Бензин может вновь резко подорожать — это произойдет в апреле, сразу после окончания действия договора между правительством и нефтяными компаниями, прогнозируют в Независимом топливном союзе. Причина — в несовершенстве действующего механизма компенсаций нефтяникам. В рамках налогового маневра компании получают дополнительные средства за поставку топлива на внутренний рынок, но деньги эти зачисляются лишь спустя месяц. Из-за этого нефтяники не могут строить прогнозы по стоимости топлива.



После прекращения действия договора по заморозке цен бензин может подорожать так же, как и прошлой весной, говорит руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов, тогда только за апрель и май средняя стоимость горючего увеличилась на 1,5 руб.: «Компании получают положительный вычет в том случае, если у нас реальный нетбэк для бензина — 61,6 тыс. руб. за тонну. Если же нетбэк находится ниже, то следует отрицательный вычет. Демпфер на сегодняшний момент считается средним за месяц, то есть вы 30 дней продаете товар, ориентируясь на показатель нетбэка, а потом узнаете о том, какой у вас будет итоговый вычет. Если демпфер отрицательный, то вы его просто компенсируете за счет внутреннего рынка. Если положительный, то у вас не связаны руки относительно увеличения своих прибылей на внутреннем рынке. Также возникает риск того, что сам по себе бенчмарк — нетбэк минус демпфер — просто будет адекватен, потому как станет рассчитываться задним числом. У вас база для расчета практически появляется по прошествии предыдущего месяца, в то время как решение, продавать внутрь страны или, наоборот, ставить товар на экспорт, принимается здесь и сейчас».

Полномасштабное действие налогового маневра началось в России с этого года. Он подразумевает снижение экспортной пошлины на нефть и рост налога на добычу полезных ископаемых, из-за чего внутренний рынок топлива стал менее рентабельным. Механизм компенсаций для нефтяников и должен это исправить.

Однако уже сейчас очевидно, что работает он неидеально, отмечает гендиректор некоммерческого партнерства «Совет по товарным рынкам» Илья Мороз.

В то же время делать окончательные выводы рано, и наверняка правительство внесет в него корректировки, добавляет эксперт: «Ситуация такая, что механизм, созданный для того, чтобы компенсировать выпадающие доходы, не может быть идеальным сразу. Тем более его только внедрили, буквально еще двух месяцев не прошло, как он работает. Понятно, что когда мировой рынок нефти растущий — это одна ситуация, когда рынок падающий — ситуация другая.

И не все тонкости и нюансы рынка регуляторы смогли заранее предугадать и обеспечить для этого действенный механизм.

Лучше всего, разумеется, чтобы рынок регулировал сам себя. У нас есть определенные веские противовесы, и Министерство энергетики, и другие регуляторы в обязательном порядке должны оглядываться на задачи, которые ставит руководство страны. Но никто не говорит о том, что нет возможности для того, чтобы этот механизм дальше настраивать».

В Независимом топливном союзе заявили, что поделились результатами своего анализа с профильными ведомствами. Им на это ответили, что знают о наличии проблемы, и уже пытаются решить ее вместе с участниками рынка.

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