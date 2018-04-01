Негоже от рака лечиться в России. Столичных чиновников будут лечить за рубежом 30

Мэрия Москвы купила сотрудникам полисы с бесплатным лечением рака за рубежом.

Обычным гражданам вице-мэр Москвы Леонид Печатников угрожает платным лечением в случае онкологического заболевания. А для своих — сотрудников структур, принадлежащих городу — на деньги налогоплательщиков покупается страховка, позволяющая лечиться за границей.

Недавно вице-мэр Москвы по вопросам социальной политики Леонид Печатников сказал, что люди, которые не прошли диспансеризацию и заболели раком, должны бы сами оплачивать лечение, потому что не заботились о своём здоровье.

Если быть точным, Печатников сказал так: «Вот в Корее, если человек не прошёл диспансеризацию, ему для этого присылают повестку, как в военкомат. И он должен пройти, в зависимости от возраста, от профессии, должен пройти чек-ап. Если он его не прошёл и у него выявляется запущенный рак, то платить за его лечение ему придётся самому. Мне кажется, путь, который избрали азиатские страны, включая Японию и Корею, — он разумный».

То есть человек, отвечающий за всю медицину в столице, на полном серьёзе связал платность лечения раковых болезней со временем диагностики заболевания у пациента. Как будто он не знает о катастрофических очередях в больницах, о тысячах ошибок с диагнозами и тем более о дефиците лекарств, которые раковые больные должны получать бесплатно, но которые «случайно» заканчиваются в клиниках и появляются на чёрном рынке.

На этом фоне особенно невероятным кажется тендер, который обнаружил Лайф. Из него следует, что если раком заболеют сами чиновники или сотрудники структур, принадлежащих городу, то они смогут без проблем получить бесплатное лечение не только в России, но и в лучших клиниках за рубежом. За наш с вами счёт, разумеется.

У мэрии есть компания «Управление экспериментальной застройки микрорайонов» (УЭЗ, она принадлежит «Мосинжпроекту», а тот — департаменту строительства Москвы). Компания строит дома по заказу городских властей. Её руководитель — Альберт Суниев, он из команды Марата Хуснуллина, заместителя мэра и главы стройкомплекса. Суниев приехал за Хуснуллиным в Москву из Татарстана.

Если он или 16 других важных лиц в компании (не дай бог, конечно) заболеют раком, то они абсолютно бесплатно и сразу же отправятся на лечение за границу. Это говорится в договоре ДМС (дополнительное медицинское страхование), который УЭЗ заключило с «Группой Ренессанс страхование». Цена договора — 4 млн рублей (страховое покрытие по одному случаю лечения за рубежом — $300 тыс.).

Оплачено будет всё: авиабилеты, консультации с врачами, операции, химиотерапия, лекарства, услуги переводчика, проживание в гостинице (если это понадобится).

В какие именно клиники поедет пациент, компания-страховщик будет решать вместе с ним. Она предложит варианты, а больной выберет. В договоре прописано, что палата должна быть одноместная или двухместная.

Также в договор входит много всего другого — лечение самых разных заболеваний в российских больницах и поликлиниках, скорая помощь, массаж, отбеливание и протезирование зубов и многое другое. То есть госслужащим, работающим в городской компании, вообще не придётся обращаться в государственные медучреждения или платить самим за услуги частных.

Деньги на это выделяются не напрямую из бюджета, потому что УЭК — не департамент, а компания. Но, как пояснял Лайфу член Национального антикоррупционного комитета (НАК) Павел Зайцев, разницы нет. Собственник компании — город, и если идёт явное превышение трат на нужды компании, то это ущерб городу и нам всем вместе взятым, потому что мы платим налоги.

Конечно, что плохого в том, что работники компании получат качественное лечение? Ничего. Но поразителен цинизм городских властей, которые должны стараться сделать как можно лучше жизнь населения, а не только горстки «своих» людей.

О заграничном лечении обычные москвичи с полисами ОМС, конечно, могут только мечтать.

— В бюджете российского Минздрава предусмотрены средства на лечение онкобольных за рубежом. Но процедура получения этих средств очень сложная и не все знают о такой возможности. При этом за границу отправляют только в тех ситуациях, когда пациента не могут вылечить в России, — сказала директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

К тому же специальная комиссия должна подтвердить, что в нашей стране действительно нет возможности вылечить конкретного пациента.

— В нашей практике ни разу такого не было. Все онкопациенты, которые отправлялись лечиться за границу, ехали за свой счёт, — рассказала президент Ассоциации онкологических больных Ирина Боровова.

Государство считает, что в России есть все технологии для лечения. При этом в российской системе здравоохранения далеко не всегда можно получить онкологическую помощь без проблем.

— Вот буквально на днях был пример. Одна из пациенток, которая к нам обратилась, в Москве, в Юго-Восточном округе, не могла попасть к онкогинекологу два месяца, — рассказала Ирина Боровова. — И это при том, что она только что выписалась из стационара после операции. Мне было непонятно, почему поликлиника сразу не принимает пациента. Человек уже пожилой, у неё не получалось записаться через Интернет. И поэтому почти два месяца ей приходилось с семи утра занимать очередь в поликлинике.

Не только московские чиновники заказывают себе роскошные медицинские страховки. Как рассказывал Лайф, Управление делами губернатора Московской области за счёт бюджета Подмосковья застраховало чиновников (19 тыс. человек) на три года (2017–2019). Сумма контракта — 1,5 млрд рублей. При этом 220 чиновников должны обслуживаться на самом высшем уровне и лежать в элитных частных клиниках — в «палатах повышенной комфортности». В списке медучреждений — Европейский медицинский центр, госпиталь «Лапино», «Премьер медика». Пребывание в одноместной палате в Европейском медицинском центре стоит около 40 тыс. рублей в сутки.

Ещё грустный и одновременно смешной пример. Чиновники Минздрава, которые контролируют работу поликлиник, не хотят сами в них лечиться. И тоже заказывают себе отдельную элитную медицину через портал госзакупок.

Как рассказывал Лайф, Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава в 2017 году опубликовал тендер на полисы ДМС для своих сотрудников. Причём пять из них (очевидно, руководство) должны были получить страховки категории ВИП (руководителю Центра полагался даже личный врач-куратор).

В тендерной документации был указан список клиник, которые подходят сотрудникам центра. Это частные медцентры («Евромедсервис», «Креде эксперто», «Ниармедик», «Медси») и ведомственные учреждения (например, поликлиника № 1 Управления делами президента Российской Федерации, ВИП-отделение Центральной поликлиники Литфонда).

Большинство услуг, перечисленных в тендерной документации, входит и в программу ОМС, то есть сотрудники центра могли бы получить их по своему бесплатному полису. Но они же работают при Минздраве и, очевидно, хорошо знают, какой в обычных больницах может быть бардак.

Были в этих ДМС-полисах и услуги, которые не положены по ОМС. Например, отбеливание эмали зубов методом Air-Flow. В «Медси» такая процедура стоит 3,2 тысячи рублей. Сотрудники учреждения Минздрава хотели красиво улыбаться за счёт бюджета. Правда, у них это не вышло — после публикации Лайфа этот тендер был отменён.

Лайф отправил запросы в Управление экспериментальной застройки микрорайонов, в Стройкомплекс Москвы и мэрию. Ответов мы пока не получили.