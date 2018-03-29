Владелец Bugatti «играет» по крупному 36

Таинственный владелец Bugatti второй год удерживает звание получателя самого большого в России транспортного налога.

Крупнейшая сумма транспортного налога, начисленная в России по итогам последнего налогового периода (2016 год) с учетом повышающего коэффициента, составила 540 тыс. руб., рассказали RNS в ФНС России. Получателем извещения из налоговой вновь стал владелец Bugatti, которому уже пришлось оплатить аналогичную сумму в прошлом году.

Как пояснили в ФНС, пока в России не появится автомобиль с более мощным двигателем, данный Bugatti продолжит фигурировать как легковое авто с самым большим исчисленным транспортным налогом. Там также пояснили, что начисление транспортного налога за 2017 год пока не проводилось.

Точная модель автомобиля, владельцу которого придется выложить полмиллиона рублей, в ФНС не уточнили, известна только марка. Однако, как пишет auto.mail, по всей видимости, речь идет о Bugatti Veyron 16.4 Super Sport. Спорткар дебютировал в 2010 году на Парижском автосалоне. Под капотом этого «Бугатти» 16 цилиндров, 8 литров рабочего объема и мотор мощностью 1200 л.с. (1500 Н·м крутящего момента). Максимальная скорость автомобиля составляет 431 км/ч, для разгона до «сотни» Bugatti Veyron 16.4 Super Sport требуется всего 2,5 секунды.

Напомним, что повышающие коэффициенты при уплате транспортного налога в отношении автомобилей стоимостью более 3 млн рублей начисляются с 2014 года. Коэффициент варьируется от 1,1 до 3, и при его расчете учитывается стоимость автомобиля, мощность и дата выпуска. Ранее Минпромторг обновил список моделей, которые подпадают под эти критерии.