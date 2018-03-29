В дворах Подмосковья появится 200 зарядок для электрокаров 9

Во дворах многоквартирных домов в Подмосковье будут создавать места для зарядки электромобилей.

Об этом заявил министр энергетики Московской области Леонид Неганов. «Мы запланировали на этот год прорывную историю — это создание во дворах мест зарядки электромобилей там, где это востребовано. Мы планируем создать порядка 200 таких мест. При модернизации уличного освещения также будем создавать систему доступа к местам зарядки для электрокаров», — сказал Неганов в интервью «Радио 1».

Министр, как сообщает Интерфакс, отметил, что основной потенциал подобных решений — в ближнем периметре от Москвы, в крупных агломерациях, где уже сейчас есть электротранспорт, например, Балашиха и Домодедово.

«На сегодняшний день у нас уже более 50 таких точек. Их удобство в том, что все они управляются со смартфона, из единого приложения. Мы планируем, что и новые точки будут управляться через приложение», — добавил Неганов.

Министр уточнил, что в середине апреля уже будет выдано техническое решение, и до мая будет определено, в каких конкретно дворах будут установлены станции зарядки.