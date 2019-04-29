БЕЛАЗ разработал две мощные машины для подземных работ

Две новые погрузочно-доставочные машины для работы в подземных шахтах разработал белорусский автозавод

Белорусский автозавод, один из крупнейших производителей карьерных самосвалов в мире, разработал две новые погрузочно-доставочные машины для подземных шахт — 16-тонный МоАЗ-40751 и 7-тонный МоАЗ-4035. Они будут производиться на Могилевском автозаводе, который входит в состав БЕЛАЗа. Сейчас завершаются заводские испытания новых машин.

Как пишет белорусское издание ABW.by, МоАЗ-40751 — самая мощная погрузочно-доставочная машина с шарнирно-сочлененной рамой в линейке БЕЛАЗа. Грузоподъемность — 16 тонн, объем ковша — 6,5 м3 (номинальный — 7,7 м3). Новинка предназначена для работ с взорванными или разрыхленными механическим способом породами в стесненных условиях подземных шахт и проходах, не опасных по пыли и газу, а также — в условиях открытой добычи полезных ископаемых, строительстве тоннелей.

Длина, ширина, высота МоАЗ-40751 составляют 10 740, 3100 и 2500 мм соответственно, эксплуатационная масса — 42 тонны, полная — 58 тонн. Благодаря сочлененной схеме машина отличается небольшим радиусом разворота — 7,7 м.

В движение грузовик приводит 15-литровый американский турбодизель Cummins QSX15-C390 мощностью 390 л.с. Коробка передач — полностью новый гидромеханический «автомат» собственной разработки БЕЛАЗа, обеспечивающей переключение передач (4+4) под нагрузкой без разрыва мощности. Коробка имеет автоматическую систему управления с возможностью переключения в ручном режиме. Состоит из комплексного четырехколесного гидротрансформатора с автоматической блокировкой, вальной коробки передач с фрикционными муфтами, электрогидравлического привода управления, гидравлического тормоза-замедлителя. Колесная формула — 4х4. Подвеска переднего моста — жесткая, заднего — балансирная. Максимальная скорость движения — 29 км/ч.

МоАЗ-4035 — самая маленькая модель в линейке. Грузоподъемность — 7 тонн, объем ковша — 2,65 м3. Длина, ширина, высота грузовика — 8800, 2250 и 1900 мм соответственно. Радиус поворота составляет 5,6 м, высота погрузки — 1900 мм.

МоАЗ-4053 оснащается 193-сильным двигателем Cummins QSB 6.7 и гидромеханической коробкой передач (4+4). Колесная формула — 4х4. Максимальная скорость — 25 км/ч.

До сих пор в линейке БЕЛАЗа была только одна погрузочно-доставочная машина — «средний» 9-тонный МоАЗ-4055. Теперь гамма стала законченной.

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