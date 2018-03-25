Сколько легковушек в Москве? 10

Аналитики «Автостат Инфо» изучили структуру автопарка Москвы по состоянию на начало 2018 года.

В автопарке столицы насчитывается более 4 млн легковых машин, из которых на иномарки приходится 3,063 млн ед. (76%), а на российские авто — 967 802 ед. (24%).

В структуре автопарка Москвы преобладают машины LADA — 605 224 ед. авто по состоянию на начало текущего года. Второй по представленности бренд — Nissan. Таким машин насчитывается здесь 237 950 ед. Кроме того, в автопарке Москвы аналитики «Автостат Инфо» насчитали 227 126 автомобилей KIA, 218 954 авто марки Toyota, 207 657 машин Volkswagen. В ТОП-5 марок с наибольшей представленностью в московском автопарке входят также Hyundai (207 364 авто), Ford (195 070 ед.), Mercedes-Benz (157 892 ед.), Mitsubishi (157 892 авто) и BMW (135 498 авто).

В возрастной структуре парка легковых автомобилей в Москве преобладают машины, изготовленные до 2008 года — 1,69 млн ед. Значительно меньше здесь легковушек, произведенных в 2012 году (325 807 авто), а также в 2008 году (307 271 ед.).



Из исследования «Автостат Инфо» известно также, что самый распространенный в Москве автомобиль — это Ford Focus. В столичном автопарке насчитывается 100 567 таких машин. Помимо этого в Москве числятся 84 559 автомобилей Hyundai Solaris, а также 81 379 машин марки LADA 2106, 72 519 ед. LADA 2109 и 69 391 авто марки KIA Rio.