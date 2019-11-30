Синоптики продлили действие «желтого» уровня опасности погоды из-за гололедицы в Московском регионе

Синоптики снова продлили действие «желтого» уровня опасности погоды из-за гололедицы в Московском регионе, теперь предупреждение действует по 2 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра России

Ранее «желтый» уровень из-за гололедицы продлевали до утра 1 декабря. Теперь предупреждение действует до 13 часов 2 декабря.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Как информирует РИАМО, этот уровень погодной опасности также объявлен в Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Курской, Белгородской и Воронежской областях.

Ранее синоптики предупреждали жителей Московского региона, что в первый день зимы в Подмосковье и столице резко похолодает и на дорогах образуется гололедица.