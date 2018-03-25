Мародёры воруют лапшу с места смертельного ДТП
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Мародёры воруют лапшу с места смертельного ДТП
Март 25 17:03 2018

После смертельного ДТП в Самарской области проезжающие автомобилисты уже второй день растаскивают лапшу быстрого приготовления.

После смертельного ДТП в Самарской области, в котором погиб дальнобойщик из Украины, проезжающие автомобилисты уже второй день растаскивают лапшу быстрого приготовления, которую перевозил один из попавших в аварию грузовиков. Об этом сообщает портал «Маленькая Сызрань».

Авария с участием трех грузовиков, как сообщает газета.ru, произошла недалеко от Сызрани. У грузовой фуры Mercedes из Узбекистана во время движения оторвался прицеп и выкатился на встречную полосу. Там он врезался в фуру DAF из Украины, а затем ее протаранил ехавший следом грузовик Volvo. В аварии на месте происшествия погиб 50-летний водитель DAF, на который пришелся основной удар.

После этого мародеры начали разворовывать оказавшийся бесхозным груз из оторвавшегося прицепа — лапшу быстрого приготовления. Как отмечает издание, спустя два дня после трагедии автомобилисты, массово останавливаясь на обочине, продолжают разворовывать товар. Таким образом они создают серьезную помеху движения транспорта, так как узкая обочина в этом месте ограничена отбойником.

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  Article "tagged" as:
MercedesдальнобойщикДТПСызраньфура
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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6 комментариев

  1. Виктор Степанов
    Март 25, 17:31 #1 Виктор Степанов

    Обезврежена крупная банда мародёров, грабившая проезжающие фуры😂

  2. Александр Аминчиков
    Март 25, 17:44 #2 Александр Аминчиков

    Чтоб они ей подавились бы

  3. Alehandro Belskiy
    Март 25, 18:14 #3 Alehandro Belskiy

    Скрепно

  4. Kirill Ivliev
    Март 25, 18:32 #4 Kirill Ivliev

    Какой там у нас год стабильности идет? Через пару лет на ходу лапшу воровать начнут.

  5. Алексей Веденков
    Март 25, 18:49 #5 Алексей Веденков

    И что такого? 20 лет назад на переезде между песочным и белоостровом(пригород СПб) электричка снесла фуру и сошла с рельс. Человека выкинуло и зажало между вагоном и землей. А из фуры все водители что встряли в пробку разбирали домашние кинотеаторы с функцией караоке. Через час фура была пуста. А еще друган что в песочном работает, принимает металл. После звонка от железнодорожников, ждал их до ночи. Пока они срезаные провода привезли сдавать. Все норм.ничего не меняется

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