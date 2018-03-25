Мародёры воруют лапшу с места смертельного ДТП

После смертельного ДТП в Самарской области, в котором погиб дальнобойщик из Украины, проезжающие автомобилисты уже второй день растаскивают лапшу быстрого приготовления, которую перевозил один из попавших в аварию грузовиков. Об этом сообщает портал «Маленькая Сызрань».
Авария с участием трех грузовиков, как сообщает газета.ru, произошла недалеко от Сызрани. У грузовой фуры Mercedes из Узбекистана во время движения оторвался прицеп и выкатился на встречную полосу. Там он врезался в фуру DAF из Украины, а затем ее протаранил ехавший следом грузовик Volvo. В аварии на месте происшествия погиб 50-летний водитель DAF, на который пришелся основной удар.
После этого мародеры начали разворовывать оказавшийся бесхозным груз из оторвавшегося прицепа — лапшу быстрого приготовления. Как отмечает издание, спустя два дня после трагедии автомобилисты, массово останавливаясь на обочине, продолжают разворовывать товар. Таким образом они создают серьезную помеху движения транспорта, так как узкая обочина в этом месте ограничена отбойником.
C 2014 года www.amsrus.ru
Обезврежена крупная банда мародёров, грабившая проезжающие фуры😂
Чтоб они ей подавились бы
Скрепно
Какой там у нас год стабильности идет? Через пару лет на ходу лапшу воровать начнут.
И что такого? 20 лет назад на переезде между песочным и белоостровом(пригород СПб) электричка снесла фуру и сошла с рельс. Человека выкинуло и зажало между вагоном и землей. А из фуры все водители что встряли в пробку разбирали домашние кинотеаторы с функцией караоке. Через час фура была пуста. А еще друган что в песочном работает, принимает металл. После звонка от железнодорожников, ждал их до ночи. Пока они срезаные провода привезли сдавать. Все норм.ничего не меняется
Нормально? И ничего такого?
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