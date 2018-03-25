Мародёры воруют лапшу с места смертельного ДТП 58

После смертельного ДТП в Самарской области проезжающие автомобилисты уже второй день растаскивают лапшу быстрого приготовления.

После смертельного ДТП в Самарской области, в котором погиб дальнобойщик из Украины, проезжающие автомобилисты уже второй день растаскивают лапшу быстрого приготовления, которую перевозил один из попавших в аварию грузовиков. Об этом сообщает портал «Маленькая Сызрань».

Авария с участием трех грузовиков, как сообщает газета.ru, произошла недалеко от Сызрани. У грузовой фуры Mercedes из Узбекистана во время движения оторвался прицеп и выкатился на встречную полосу. Там он врезался в фуру DAF из Украины, а затем ее протаранил ехавший следом грузовик Volvo. В аварии на месте происшествия погиб 50-летний водитель DAF, на который пришелся основной удар.

После этого мародеры начали разворовывать оказавшийся бесхозным груз из оторвавшегося прицепа — лапшу быстрого приготовления. Как отмечает издание, спустя два дня после трагедии автомобилисты, массово останавливаясь на обочине, продолжают разворовывать товар. Таким образом они создают серьезную помеху движения транспорта, так как узкая обочина в этом месте ограничена отбойником.