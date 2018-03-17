KIA рассекретила интерьер нового флагмана 12

KIA представляет первое эскизное изображение интерьера нового поколения флагманского седана К900.

Как и экстерьер, салон нового К900 создан совместно коллективами головного центра стиля компании в Намьянге, Корея, и дизайн-студии KIA в Калифорнии, США. Элегантный интерьер с лаконичной архитектурой позволяет водителю и пассажирам ощущать в автомобиле атмосферу умиротворения и гармонии.

KIA удалось создать роскошный и утонченный интерьер, буквально обволакивающий водителя, формирующий ощущение уединения и защищенности от внешнего мира. Визуально поверхности как будто стремятся от центра передней панели по направлению к дверям. В отделке салона использовано утонченное сочетание мягких на ощупь материалов, благородного дерева, изящных металлических элементов и кожи высочайшего качества.

Несмотря на лаконичность архитектуры, интерьер К900 предусматривает использование современных информационных и управляющих дисплеев, а также таких передовых бортовых технологий, как новая интеллектуальная система подсветки управляющих органов автомобиля и система рассеянного освещения салона, использующая эмоциональный эффект смены сочетаний цветов. Даже расположение и дизайн нового 12.3-дюймового экрана интерфейса взаимодействия «человек — автомобиль» (Human-to-machine interface, HMI) подобраны таким образом, чтобы подчеркнуть атмосферу спокойствия и умиротворенности в салоне. Интеллектуальная система подсветки элементов управляющих органов автомобиля использует датчики приближения: подсветка того или иного переключателя на передней панели активизируется, когда фиксируется движение руки водителя в соответствующем направлении. Водителю также предложена возможность адаптировать интерьер нового К900 в соответствии с личными предпочтениями, используя новую систему освещения салона, задающую то или иное настроение. Перенастройка может быть проведена непосредственно в движении. Мельчайшие элементы скрытой подсветки формируют потоки света 64 различных цветов, скомбинированных по 7 возможным темам оформления, создавая по-настоящему стильную современную атмосферу в автомобиле.

Производство нового KIA K900 начнется в Корее, автомобиль выйдет на рынки ряда регионов во втором квартале 2018 года.

Информация о сроках выхода российской версии флагманского седана будет объявлена позднее.

На российском рынке данная модель представлена как KIA Quoris.