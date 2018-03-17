KIA рассекретила интерьер нового флагмана
12

KIA рассекретила интерьер нового флагмана
Март 17 13:05 2018

KIA представляет первое эскизное изображение интерьера нового поколения флагманского седана К900.

Как и экстерьер, салон нового К900  создан совместно коллективами головного центра стиля компании в Намьянге, Корея, и дизайн-студии KIA в Калифорнии, США. Элегантный интерьер с лаконичной архитектурой позволяет водителю и пассажирам ощущать в автомобиле атмосферу умиротворения и гармонии.

KIA удалось создать роскошный и утонченный интерьер, буквально обволакивающий водителя, формирующий ощущение уединения и защищенности от внешнего мира. Визуально поверхности как будто стремятся от центра передней панели по направлению к дверям. В отделке салона использовано утонченное сочетание мягких на ощупь материалов, благородного дерева, изящных металлических элементов и кожи высочайшего качества.

Несмотря на лаконичность архитектуры, интерьер К900 предусматривает использование современных информационных и управляющих дисплеев, а также таких передовых бортовых технологий, как новая интеллектуальная система подсветки управляющих органов автомобиля и система рассеянного освещения салона, использующая эмоциональный эффект смены сочетаний цветов. Даже расположение и дизайн нового 12.3-дюймового экрана интерфейса взаимодействия «человек — автомобиль» (Human-to-machine interface, HMI) подобраны таким образом, чтобы подчеркнуть атмосферу спокойствия и умиротворенности в салоне. Интеллектуальная система подсветки элементов управляющих органов автомобиля использует датчики приближения: подсветка того или иного переключателя на передней панели активизируется, когда фиксируется движение руки водителя в соответствующем направлении. Водителю также предложена возможность адаптировать интерьер нового К900 в соответствии с личными предпочтениями, используя новую систему освещения салона, задающую то или иное настроение. Перенастройка может быть проведена непосредственно в движении. Мельчайшие элементы скрытой подсветки формируют потоки света 64 различных цветов, скомбинированных по 7 возможным темам оформления, создавая по-настоящему стильную современную атмосферу в автомобиле.

Производство нового KIA K900 начнется в Корее, автомобиль выйдет на рынки ряда регионов во втором квартале 2018 года.

Информация о сроках выхода российской версии флагманского седана будет объявлена позднее.

На российском рынке данная модель представлена как KIA Quoris.

На тему:
  Article "tagged" as:
K900KIAQuoris
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Момент наезда на сотрудника ГАИ

Момент наезда на сотрудника ГАИ 14

Porsche сделает отдельную линейку моделей 911

Porsche сделает отдельную линейку моделей 911 0

Mini John Cooper Works будут выпускаться с новым 2-литровым турбодвигателем

Mini John Cooper Works будут выпускаться с новым 2-литровым турбодвигателем 0

write a comment

2 комментария

  1. Vjatcheslav Anokhin
    Март 17, 13:11 #1 Vjatcheslav Anokhin

    Похож на элитный гроб, обтянутый внутри белой кожей.

  2. Eduard Shilgevorkian-Minasian
    Март 17, 13:13 #2 Eduard Shilgevorkian-Minasian

    И в сапогах…!

Only registered users can comment.