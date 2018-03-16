В Москве установят 200 камер, фиксирующих отказ уступить дорогу пешеходам

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замруководителя ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Дмитрия Горшкова.
«Мы многие года рассматривали разных производителей камер, которые могут решить эту задачу. К счастью, производители камер, наконец-то, услышали наши мольбы и поняли наши требования, требования Госавтоинспекции, какая должна быть доказательная база для того, чтобы это можно было использовать как штрафы за непропуск пешеходов, особенно на нерегулируемых пешеходных переходах. В этом году появятся более 200 таких камер в Москве», — пояснил господин Горшков.
Сейчас в Москве, как пишет Коммерсант, установлена одна камера, которая контролирует пешеходный переход — на Нижегородской улице. Экспериментальная камера «Форсаж», которая в автоматическом режиме фиксирует случаи отказа уступить дорогу пешеходу, своей работой вызвала множество нареканий со стороны участников дорожного движения.
Напомним, ранее Госдума приняла в третьем чтении поправки к ст. 12.18 КоАП, согласно которым максимальный штраф за отказ пропустить пешеходов на зебре составит 2,5 тыс. руб. вместо действующих 1,5 тыс. руб.
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