Путин рассказал, как лихачил на «Запорожце» 38

Президент России Владимир Путин рассказал, как в молодости лихачил на своей первой машине — «Запорожце», который выиграла в лотерею его мама в 1972 году.

«Бывало, не буду скрывать, такое бывало», — признался он во второй части документального фильма «Путин», которую 15 марта опубликовал в соцсети «ВКонтакте» тележурналист Дмитрий Киселев.

Также Путин признался, что однажды увез на этой машине из воинской части своего друга-виолончелиста Сергея Ролдугина, который тогда служил в военном оркестре, отмечает РИА «Новости». «Безобразие, — пошутил президент по этому поводу. — Наказывать надо было его. Виноват».

При этом «Запорожец» сильно шумел из-за дырки в глушителе, «а денег на ремонт не было», добавил Путин. «Но правил не нарушали, хочу вам сказать, — подчеркнул он. — Правда, наверное, ездили без ремней безопасности. Да и ремней тогда не было».

Также президент признался, что нередко они с друзьями пели песни, катаясь на его первой машине по ночному городу: «Ну да, конечно, а что же песни-то не петь?» Ролдугин припомнил, что они часто пели песню «Бархатный сезон» популярного советского ВИА «Калинка».

Вместе с тем, как пишут Автоновости, по словам Путина, он всерьез подумывал о работе таксистом в Санкт-Петербурге после поражения Анатолия Собчака на губернаторских выборах 1996 года. Главой его предвыборного штаба был Путин. «Я даже думал, что делать — может, в такси подрабатывать? — цитирует его РБК. — Я не шучу, куда деваться. Двое детей маленьких».

Но в итоге сложилось по-другому. После того, как Собчак уступил на выборах своему конкуренту Владимиру Яковлеву, Путин ушел из мэрии Северной столицы и был приглашен на работу в Москву на должность заместителя Павла Бородина, в то время занимавшего пост управляющего делами первого президента России Бориса Ельцина, напоминает агентство.

В настоящее время Путин, согласно его декларации о доходах, владеет тремя легковыми автомобилями — двумя ГАЗ 21М, выпущенными в 1960-м и 1965 годах, и ВАЗ-2121 Нива 2009 года выпуска. А его «Запорожец» стал музейным экспонатом.