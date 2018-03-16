Путин рассказал, как лихачил на «Запорожце»

«Бывало, не буду скрывать, такое бывало», — признался он во второй части документального фильма «Путин», которую 15 марта опубликовал в соцсети «ВКонтакте» тележурналист Дмитрий Киселев.
Также Путин признался, что однажды увез на этой машине из воинской части своего друга-виолончелиста Сергея Ролдугина, который тогда служил в военном оркестре, отмечает РИА «Новости». «Безобразие, — пошутил президент по этому поводу. — Наказывать надо было его. Виноват».
При этом «Запорожец» сильно шумел из-за дырки в глушителе, «а денег на ремонт не было», добавил Путин. «Но правил не нарушали, хочу вам сказать, — подчеркнул он. — Правда, наверное, ездили без ремней безопасности. Да и ремней тогда не было».
Также президент признался, что нередко они с друзьями пели песни, катаясь на его первой машине по ночному городу: «Ну да, конечно, а что же песни-то не петь?» Ролдугин припомнил, что они часто пели песню «Бархатный сезон» популярного советского ВИА «Калинка».
Вместе с тем, как пишут Автоновости, по словам Путина, он всерьез подумывал о работе таксистом в Санкт-Петербурге после поражения Анатолия Собчака на губернаторских выборах 1996 года. Главой его предвыборного штаба был Путин. «Я даже думал, что делать — может, в такси подрабатывать? — цитирует его РБК. — Я не шучу, куда деваться. Двое детей маленьких».
Но в итоге сложилось по-другому. После того, как Собчак уступил на выборах своему конкуренту Владимиру Яковлеву, Путин ушел из мэрии Северной столицы и был приглашен на работу в Москву на должность заместителя Павла Бородина, в то время занимавшего пост управляющего делами первого президента России Бориса Ельцина, напоминает агентство.
В настоящее время Путин, согласно его декларации о доходах, владеет тремя легковыми автомобилями — двумя ГАЗ 21М, выпущенными в 1960-м и 1965 годах, и ВАЗ-2121 Нива 2009 года выпуска. А его «Запорожец» стал музейным экспонатом.
C 2014 года www.amsrus.ru
Вот вы смеетесь, а в советское время была культовая книжка «Голубые молнии» — там советский мажор, студент МИМО (сейчас МГИМО, но учиться в тогдашнем МИМО, это как сейчас … ну быть личным другом Размазан Кадырова) перевоспитывается в воина-десантника, бросает свою курящую элитную московскую подругу и женится на медсестре. Дак вон очень гордился своим запоржцем который ему папа-советский начальник подарил.
Может у Путина оттуда фантомные воспоминания начали появляться. Возраст подходящий.
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Так вроде кроме калош ничего в СССР не было!а тут запорожец откуда то
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