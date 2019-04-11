Volkswagen представил новый Transporter 6.1 в Мюнхене

Новый Transporter 6.1 получил самый широкий спектр вариантов кузова.

Разнообразие модификаций позволяет Volkswagen Коммерческие автомобили предложить идеальный автомобиль для любого применения и решения различных задач в сфере индивидуальных перевозок.

Дополнительная безопасность благодаря новым электронным системам

Для нового Volkswagen сознательно выбран индекс 6.1 для обозначения шестого обновленного поколения Transporter. Выбор обусловлен тем, что технические усовершенствования, которые получил автомобиль, вышли далеко за рамки стандартного апгрейда.

Один из примеров — переход с гидравлического усилителя рулевого управления на электрический — представляет собой крайне сложную замену системы, которая обычно реализуется только при появлении совершенно нового поколения в рамках семейства моделей.

Электромеханическое рулевое управление позволяет использовать целый ряд новых электронных систем, что в свою очередь обеспечивает значительное повышение безопасности и удобства эксплуатации моделей семейства.

Перечень новых электронных систем для водителя включает ассистента движения по полосе Lane Assist (активно удерживает автомобиль в выбранной полосе движения), парковочный автопилот Park Assist (автомобиль самостоятельно маневрирует в ходе парковки), систему боковой защиты Side Alert (предупреждает водителя в случае опасного сближения с

препятствиями или пешеходами).

Ассистент Rear Traffic Alert (обеспечивает безопасность при выезде с парковки задним ходом) и ассистент маневрирования с прицепом Trailer Assist (берет на себя рулевое управление, превращая маневрирование с прицепом в игру).

Набор новых систем дополняет функция динамического распознавания дорожных знаков Road Sign Display (доступна в сочетании с навигационной системой).

Еще один элемент стандартного оснащения грузового фургона и версии Kombi — новый ассистент компенсации бокового ветра Cross Wind Assist. Он стабилизирует Transporter 6.1 при сильных порывах ветра, например, во время движения по мосту. Кроме того, в перечень стандартного оснащения включены система экстренного торможения Post-Collision Braking System и ассистент начала движения на подъеме Hill Start Assist.

Идеальная обстановка в повседневной работе

Усовершенствованная кабина, оснащённая множеством новых функций, значительно облегчает повседневную эксплуатацию Transporter 6.1. Среди прочего она получила электрическую розетку на 230 вольт, расположенную рядом с сиденьем водителя, и запирающийся отсек под сдвоенным сиденьем со стороны пассажира.

Кроме того, разработчики предложили новый способ перевозки длинномеров: теперь их можно просунуть под двухместное сиденье пассажира (функция погрузки под сиденьем). За счёт использования такого решения максимальная длина грузового пространства увеличилась с 2 450 до 2 800 мм (с 2 900 до 3 300 мм для модификации с удлинённой базой).

Система независимого запирания багажного пространства (для грузового фургона и версииKombi с перегородкой) также является стандартной опцией Transporter 6.1. Это позволяет запирать багажный отсек отдельно от кабины.

Позднее будет представлен пакет Courier (курьер), в который войдут усиленные генератор, аккумуляторная батарея и приводные валы — компоненты, испытывающие наиболее значительные нагрузки в ходе эксплуатации.

Расширенный набор стандартного оборудования

Перечень стандартного оснащения Transporter 6.1 был значительно расширен. В базовое оснащение всех версий модели теперь входят такие новые опции, как электрические стеклоподъемники, центральный замок, боковые зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, новые фары с лампами Н7, яркие и экономичные светодиодные световые приборы в салоне, а также аудиосистема Composition Audio с поддержкой Bluetooth / Hands-free.

Кокпит для сетевых технологий сегодняшнего и завтрашнего дня

Volkswagen провел комплексную подготовку рабочего пространства Transporter 6.1 для соответствия потребностям цифровой среды. Теперь в качестве опции для автомобиля доступна модульная линейка информационно-развлекательной системы 3-го поколения (MIB3). Новые функции позволяют использовать совершенно новые приложения и онлайн-сервисы.

Важнейшей особенностью новой архитектуры информационно-развлекательных систем, предлагаемых для автомобиля, является встроенная карта eSIM,которая открывает доступ к последним функциям и сервисам в режиме онлайн.

Эффективные дизельные двигатели мощностью от 90 до 199 л. с.

Transporter 6.1 выходит на рынок с экономичными двухлитровыми турбодизельными силовыми агрегатами (TDI). Они предлагаются в вариантах мощностью 90, 110, 150 и 199 л. с. Характеристики всех агрегатов соответствуют требованиям экологического стандарта Евро-6d-TEMP-EVAP.

В качестве дополнительной опции для версий 150 и 199л. с. будет доступен полный привод 4MOTION. Совместно с компанией ABT также будет представлена полностью электрическая версияTransporter 6.1, оснащённая силовой установкой мощностью 112 л. с. и отличающаяся грузоподъёмностью почти 1,2 тонны.

С аккумуляторной батареей емкостью 77,6 кВт•ч запас хода автомобиля превышает 400 км(в цикле NEDC), что делает электрическую модификацию идеальным решением для выполнения коммерческих перевозок в условиях”городских джунглей”.