Произведенная в России ŠKODA OCTAVIA будет покорять Европу 16

Volkswagen Group Rus стала победителем премии Российского автомобильного форума в номинации «Лучший экспортер».

Церемония награждения состоялась в Москве 13 марта. Volkswagen Group Rus стала одним из крупнейших экспортеров автомобильной продукции в России в 2017 году, эффективно используя все возможности для экспорта. Всего было экспортировано около 25 100 автомобилей, что на 70% выше показателей прошлого года. 15 600 автомобилей ŠKODA YETI было экспортировано в страны Центральной Европы, что сделало ее самой экспортируемой легковой моделью в России. Кроме того, в 2017 году компания экспортировала 7 000 блоков цилиндров российского производства на завод по производству двигателей в городе Млада-Болеслав (Чехия).

В 2018 году компания продолжит развивать экспортное направление: произведенные в Калуге двигатели 1.6 MPI будут поставляться на производственные площадки по всему миру, в том числе европейские. Планируемый объем экспортируемых двигателей составит 40 000 единиц в год. Также Volkswagen Group Rus начнет поставки автомобилей ŠKODA OCTAVIA, произведенных в Нижнем Новгороде, в Европейский союз с начальным объемом 10 000 автомобилей.

Маркус Озегович, генеральный директор Volkswagen Group Rus, отметил: «Эта награда – заслуженное признание нашего вклада в развитие российской автомобильной промышленности и, в частности, в развитие экспорта. В 2018 году перед нами стоят еще более амбициозные цели: недавно подписанное с Федеральной таможенной службой соглашение позволит нам увеличить экспортные объемы как легковых автомобилей, так и их компонентов».

Премия Российского автомобильного форума – профессиональная награда, которой ежегодно отмечаются успехи и вклад компаний и топ-менеджеров в развитие российской автомобильной промышленности. В 2016 году компания Volkswagen Group Rus уже одерживала победу в премии в категории «Инвестиционный проект года» с проектом по расширению площадки компании в Калуге и организации производства нового Volkswagen Tiguan на платформе MQB.