Динамичный старт: продажи компании Geely выросли на 232% за январь 2019 года

Небывалый рост продаж автомобилей Geely

Компания Geely успешно стартовала в январе 2019 года: за первый месяц официальные дилерские центры по всей стране реализовали 395 автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост продаж составил 232%.

Увеличение продаж обусловлено взвешенной ценовой политикой, которую компания ведет на российском рынке. Несмотря на рост НДС и общие тенденции рынка, Geely заморозила прошлогодние цены на всю линейку. Таким образом, россияне сохранили доступ к качественным и современным автомобилям по прежним ценам. Клиентоориентированное решение компании мотивировало россиян не откладывать приобретение нового автомобиля на потом.

Кроме того, Geely предложила целый ряд программ, которые позволяют осуществить покупку на выгодных условиях. Так, кредитная программа Geely Finance позволяет приобрести автомобиль по выгодной ставке от 0,01% годовых. Более подробнее о гибких условиях кредитования можно узнать на официальном сайте

Популярностью также пользуется услуга Trade-in. При ее использовании покупатель имеет возможность стать обладателем нового автомобиля, оплачивая только разницу между стоимостью имеющегося автомобиля с пробегом и приобретаемого автомобиля Geely с дополнительной выгодой.

В частности, при покупке Geely Emgrand GT в трейд-ин покупатели могут получить выгоду в 200 000 рублей. По этой же программе выгода на Geely Emgrand X7 и Geely Emgrand 7 может составить 100 000 рублей. Выгода на Geely Atlas может достигать от 50 000 до 150 000 рублей в зависимости от комплектации.